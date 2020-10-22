Белоусов начал с того, что обратился ко всем деловым объединениям с призывом в пандемию не только быть лоббистами, но и навести порядок с соблюдением требований Роспотребнадзора в своих рядах. "Нужно относиться к этой ситуации, как к войне. Мы на войне, - предупредил он. - Каждая тысяча заболевших - это 10-20 умерших... И к тем предпринимателям, которые не обеспечивают соблюдение достаточно простых, на самом деле, требований Роспотребнадзора, надо относиться как к предателям сообщества. Они подставляют всех остальных". Сейчас переломный момент: президент заявил, что фронтальных ограничений не планируется, но то, как справится страна со второй волной коронавируса, во многом зависит от бизнеса.
По оценке Белоусова, риск-ориентированный подход (по которому проверки добросовестного бизнеса сводятся к минимуму ) так и не заработал, хотя число проверок в пересчете на один бизнес снижается (2,6 в 2018 году, 1,7 в 2020 году). Полноценное применение этого подхода будет означать, что этот коэффициент снизится до 0,3-0,4, сказал он.
В единый план по достижению национальных целей вошло широкое внедрение расчетов с покупателями через Систему быстрых платежей (комиссия для субъектов МСП не превышает 1%). В 2021 году к СБП планируется подключить 40 тысяч торгово-сервисных предприятий, к 2024 году это число должно возрасти в 10 раз, сказал Белоусов.
Он также рассказал, что прототип единой цифровой платформы для бизнеса (ее оператором станет Корпорация МСП) появится в следующем году. На ней, в частности, будут размещены сервисы для обращения за федеральными и региональными мерами поддержки, адресного подбора кредитов, грантов, субсидий и лизинговых программ.