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22.10.2020 21:25
Рубрика: Власть

Открылся фронт работ

Андрей Белоусов сравнил вторую волну вируса с войной
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Правительство в ближайшее время намерено продлить мораторий на проверки микро- и малого бизнеса (за исключением проверок ФТС и ФНС), снизить максимальную ставку по льготным кредитам для МСП с 8,5% до 7% или даже ниже и выдать по этой ставке не менее 700 млрд рублей в 2021 году, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Совете регионов "ОПОРЫ России". В числе других приоритетов правительства он назвал благоприятные условия для перехода плательщиков ЕНВД (отменяется с начала следующего года) на другие налоговые режимы, внедрение дешевой альтернативы классическому эквайрингу, помощь в выходе на экспортные рынки и запуск цифровой экосистемы для легкого доступа малого бизнеса и самозанятых к мерам поддержки.

Белоусов начал с того, что обратился ко всем деловым объединениям с призывом в пандемию не только быть лоббистами, но и навести порядок с соблюдением требований Роспотребнадзора в своих рядах. "Нужно относиться к этой ситуации, как к войне. Мы на войне, - предупредил он. - Каждая тысяча заболевших - это 10-20 умерших... И к тем предпринимателям, которые не обеспечивают соблюдение достаточно простых, на самом деле, требований Роспотребнадзора, надо относиться как к предателям сообщества. Они подставляют всех остальных". Сейчас переломный момент: президент заявил, что фронтальных ограничений не планируется, но то, как справится страна со второй волной коронавируса, во многом зависит от бизнеса.

Бизнес, который не соблюдает правила защиты от коронавируса, подставляет всех остальных

По оценке Белоусова, риск-ориентированный подход (по которому проверки добросовестного бизнеса сводятся к минимуму ) так и не заработал, хотя число проверок в пересчете на один бизнес снижается (2,6 в 2018 году, 1,7 в 2020 году). Полноценное применение этого подхода будет означать, что этот коэффициент снизится до 0,3-0,4, сказал он.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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В единый план по достижению национальных целей вошло широкое внедрение расчетов с покупателями через Систему быстрых платежей (комиссия для субъектов МСП не превышает 1%). В 2021 году к СБП планируется подключить 40 тысяч торгово-сервисных предприятий, к 2024 году это число должно возрасти в 10 раз, сказал Белоусов.

Он также рассказал, что прототип единой цифровой платформы для бизнеса (ее оператором станет Корпорация МСП) появится в следующем году. На ней, в частности, будут размещены сервисы для обращения за федеральными и региональными мерами поддержки, адресного подбора кредитов, грантов, субсидий и лизинговых программ.

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