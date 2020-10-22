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22.10.2020 22:50
Рубрика: Спорт

Знакомая "Формула"

Петрова назначили стюардом на Гран-при Португалии
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Бывший гонщик "Формулы-1" Виталий Петров, который является первым российским пилотом, попавшим на подиум по итогам Гран-при, будет приглашенным стюардом на Гран-при Португалии. Гонка впервые в истории "Ф-1" пройдет на трассе в Портимане 23-25 октября.

На Гран-при "Формулы-1" работают четыре стюарда, которые разбирают спорные инциденты. В эту команду входят два представителя ФИА, один представитель местной автомобильной федерации и один экс-пилот "Ф-1". Виталий Петров впервые выступит в этой роли.

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Напомним, что Петров провел в "королевских гонках" три сезона (2010-2012). Его лучшим итоговым результатом стало десятое место в 2011 году. Ну а лучшим выступлением - Гран-при Австралии, когда россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на "Ред Булл" и Льюису Хэмилтону, который тогда сидел за рулем болида "Макларена".

Спорт Формула-1

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