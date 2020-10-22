Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет

Сегодня нет необходимости возвращаться к тем ограничительным мерам, которые были весной, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, российская медицина сработала достаточно эффективно: созданы резервы коечного фонда, появились лекарства, протоколы лечения.

"Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", - заявил он, выступая на ежегодном заседании международного клуба "Валдай".

"Сейчас нет необходимости вводить жестких ограничений, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления требуют дополнительной поддержки", - добавил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что жизнь и здоровье граждан по-прежнему остаются на первом месте.