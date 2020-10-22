Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ продолжить поддержку регионов с высокой естественной убылью населения и наименьшей бюджетной обеспеченностью. И при необходимости расширить эти программы. Об этом он заявил на заседании фракции "Единая Россия" с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Встречу с министром "единороссы" провели в преддверии рассмотрения в первом чтении проекта бюджета на 2021-2023 годы (оно запланировано на 29 октября).

Вячеслав Володин напомнил, что десять регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью были ранее поддержаны финансово, по каждому из них была подготовлена своя программа. "Этот подход правильно было бы нам с вами продолжить, проанализировав ситуацию в этих 10 регионах", - отметил спикер. Возможно, необходимо будет расширить или скорректировать список нуждающихся в поддержке субъектов Федерации.

Володин также призвал дополнительно помочь регионам, где идет естественная убыль населения. "Возможно, это вопросы увеличения финансирования здравоохранения в связи с высокой смертностью, оказание помощи многодетным семьям, оказание помощи в выделении жилья для детей-сирот", - предположил глава нижней палаты. "Мы теряем наших граждан, и этот вопрос не может нас оставить равнодушными", - подчеркнул он.

Антон Силуанов в ответ заметил, что "за каждым регионом закреплен министр", и внимание к их проблемам уделяется большое. Он заверил, что необходимые ресурсы для поддержки субъектов Федерации есть, а вопрос о расширении программы или ее корректировке надо решать дополнительно. Для этого в следующем году предстоит "мониторить" ситуацию в нуждающихся в поддержке регионах. "И тогда сможем принимать решения по дополнительным мерам помощи", - заявил министр.

Что касается регионов с наибольшей убылью населения, то их около пяти, уточнил Силуанов. Он заявил, что на решение этой проблемы направлен федеральный демографический пакет мер, и именно субъекты Федерации со сложностями в этой сфере получают больше всего поддержки. Однако он не исключил дополнительных мер - правительство открыто для диалога с депутатами, отметил глава Минфина.