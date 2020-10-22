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22.10.2020 07:14
Рубрика: Общество

Врач объяснил, какая привычная еда вызывает предраковые мутации

Текст: Оксана Грибанова

Согласно последним данным, количество пациентов с колоректальным раком продолжает расти - ежегодно в России заболевание обнаруживают более чем у 74 тысяч человек.

Фото: iStock
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По словам заместителя директора по лечебной работе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, доктора медицинских наук, онколога Алексея Невольских, риск развития злокачественной опухоли можно снизить на 35-40%. Для этого достаточно соблюдать несложные меры профилактики. Поскольку ведущей причиной появления колоректального рака является неправильное питание, следует внести изменения в рацион. В нем обязательно должна ежедневно присутствовать клетчатка. Фрукты и овощи, например, способствуют нормальному продвижению пищи по ЖКТ и выведению из организма продуктов переработки.

Если в рационе не хватает овощей и фруктов, но при этом всегда присутствуют "фастфуд, животные жиры, суррогатные продукты", то рано или поздно возникают проблемы со стулом, предупредил врач.

"Появляются запоры. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака", - объяснил Алексей Невольских в интервью KP.Ru.

Кроме того, на функционирование кишечника плохо влияет отсутствие физических нагрузок и сидячий образ жизни.

Наука Общество Здоровье

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