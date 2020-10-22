Второго локдауна экономика не выдержит

Сегодня в Вероне открылся XIII Евразийский экономический форум, который пройдет в гибридном формате, предусматривающем как очное участие части спикеров, так и подключение по видеосвязи.

Очная часть форума пройдет с соблюдением санитарных норм, установленных итальянскими властями. Среди основных тем форума - противодействие коронавирусу, будущее нефтяной промышленности и газовой индустрии, актуальные модели восстановления экономик, преодоление социального неравенства.

"Это будет одним из немногих публичных мероприятий 2020 года, которые не отменены, не перенесены и не переведены в онлайн. Люди соскучились по живому общению, они рады поговорить с человеком, а не с его изображением на экране. Бизнес, а именно эта категория является целевой аудиторией Евразийского экономического форума в Вероне, нуждается в восстановлении прямого общения, - заявил "РГ" президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Для успешного ведения бизнеса надо смотреть глаза в глаза, это является частью успеха".

По его словам, в центре внимания форума - обеспечение путей развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве от Атлантического до Тихого океанов в нынешней сложной геополитической обстановке, на фоне пандемии. Он уверен, что "спасая жизни, не надо убивать жизнь", имея в виду экономику - еще одного локдауна она просто не выдержит. Только за январь-август 2020 года оборот российской внешней торговли упал на 18,3%, а с Италией на 24,5%.