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22.10.2020 22:33
Рубрика: Экономика

Второго локдауна экономика не выдержит

Текст: Елена Березина
Сегодня в Вероне открылся XIII Евразийский экономический форум, который пройдет в гибридном формате, предусматривающем как очное участие части спикеров, так и подключение по видеосвязи.
Фото: пресс-служба Росконгресса Фото: пресс-служба Росконгресса
Фото: пресс-служба Росконгресса

Очная часть форума пройдет с соблюдением санитарных норм, установленных итальянскими властями. Среди основных тем форума - противодействие коронавирусу, будущее нефтяной промышленности и газовой индустрии, актуальные модели восстановления экономик, преодоление социального неравенства.

Фото: пресс-служба Росконгресса
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"Это будет одним из немногих публичных мероприятий 2020 года, которые не отменены, не перенесены и не переведены в онлайн. Люди соскучились по живому общению, они рады поговорить с человеком, а не с его изображением на экране. Бизнес, а именно эта категория является целевой аудиторией Евразийского экономического форума в Вероне, нуждается в восстановлении прямого общения, - заявил "РГ" президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Для успешного ведения бизнеса надо смотреть глаза в глаза, это является частью успеха".

По его словам, в центре внимания форума - обеспечение путей развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве от Атлантического до Тихого океанов в нынешней сложной геополитической обстановке, на фоне пандемии. Он уверен, что "спасая жизни, не надо убивать жизнь", имея в виду экономику - еще одного локдауна она просто не выдержит. Только за январь-август 2020 года оборот российской внешней торговли упал на 18,3%, а с Италией на 24,5%.

Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии

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