За сутки в России подтвержден 15 971 случай COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4413

2 Санкт-Петербург 697

3 Московская область 462

4 Нижегородская область 354

5 Ростовская область 297

6 Свердловская область 259

7 Архангельская область 256

8 Красноярский край 248

9 Воронежская область 246

10 Республика Бурятия 231

11 Республика Крым 212

12 Алтайский край 203

13 Забайкальский край 201

14 Ханты-Мансийский АО 199

15 Волгоградская область 191

16 Республика Коми 185

17 Ульяновская область 185

18 Саратовская область 183

19 Иркутская область 183

20 Краснодарский край 182

21 Новосибирская область 180

22 Томская область 180

23 Омская область 179

24 Ставропольский край 177

25 Кемеровская область 176

26 Республика Саха (Якутия) 176

27 Ямало-Ненецкий АО 175

28 Хабаровский край 174

29 Мурманская область 171

30 Оренбургская область 170

31 Пензенская область 164

32 Республика Алтай 159

33 Самарская область 145

34 Пермский край 139

35 Тюменская область 139

36 Кировская область 137

37 Брянская область 132

38 Приморский край 123

39 Тверская область 120

40 Удмуртская Республика 120

41 Орловская область 116

42 Челябинская область 110

43 Ленинградская область 109

44 Ярославская область 107

45 Ивановская область 106

46 Амурская область 103

47 Курская область 99

48 Астраханская область 99

49 Республика Хакасия 99

50 Рязанская область 98

51 Псковская область 98

52 Костромская область 97

53 Белгородская область 95

54 Калужская область 95

55 Кабардино-Балкарская Республика 95

56 Калининградская область 94

57 Республика Калмыкия 94

58 Республика Карелия 92

59 Вологодская область 91

60 Смоленская область 88

61 Владимирская область 87

62 Тульская область 83

63 Республика Дагестан 83

64 Карачаево-Черкесская Республика 83

65 Липецкая область 78

66 Тамбовская область 76

67 Новгородская область 76

68 Сахалинская область 76

69 Курганская область 75

70 Республика Башкортостан 73

71 Республика Адыгея 72

72 Республика Мордовия 66

73 Республика Тыва 61

74 Республика Ингушетия 59

75 Еврейская АО 57

76 г.Севастополь 55

77 Чувашская Республика 52

78 Республика Марий Эл 51

79 Камчатский край 51

80 Республика Северная Осетия 50

81 Республика Татарстан 48

82 Магаданская область 43

83 Чеченская Республика 6

84 Ненецкий автономный округ 1

85 Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика 0,2%

2. Чукотский автономный округ, Республика Дагестан 0,5%

3. Московская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Республика Татарстан 0,6% За последние сутки подтверждено 290 летальных случаев: Белгородская область 1

Воронежская область 11

Ивановская область 1

Курская область 3

Липецкая область 1

Московская область 10

Орловская область 1

Смоленская область 9

Тверская область 3

Тульская область 2

Ярославская область 1

Москва 66

Республика Карелия 4

Республика Коми 9

Вологодская область 2

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 24

Республика Адыгея 2

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Астраханская область 3

Волгоградская область 3

Ростовская область 14

Севастополь 2

Республика Дагестан 5

Кабардино-Балкарская Республика 2

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 3

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 9

Оренбургская область 5

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 2

Курганская область 3

Свердловская область 10

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Тыва 3

Алтайский край 8

Красноярский край 3

Иркутская область 8

Кемеровская область 2

Новосибирская область 6

Омская область 5

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 4

Приморский край 2

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 25 242 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 428 человек: Белгородская область 126

Брянская область 70

Владимирская область 42

Воронежская область 298

Ивановская область 117

Калужская область 94

Костромская область 41

Курская область 20

Липецкая область 69

Московская область 321

Орловская область 99

Рязанская область 45

Смоленская область 65

Тамбовская область 40

Тверская область 43

Тульская область 70

Ярославская область 83

Москва 2519

Республика Карелия 75

Республика Коми 176

Архангельская область 72

Ненецкий автономный округ 6

Вологодская область 77

Калининградская область 61

Ленинградская область 42

Мурманская область 138

Новгородская область 61

Псковская область 17

Санкт-Петербург 349

Республика Адыгея 40

Республика Калмыкия 48

Республика Крым 84

Краснодарский край 39

Астраханская область 43

Волгоградская область 298

Ростовская область 393

Севастополь 44

Республика Дагестан 92

Республика Ингушетия 60

Кабардино-Балкарская Республика 49

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Северная Осетия - Алания 18

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 244

Республика Башкортостан 167

Республика Марий Эл 25

Республика Мордовия 61

Республика Татарстан 45

Удмуртская Республика 152

Республика Чувашия 58

Пермский край 82

Кировская область 74

Нижегородская область 472

Оренбургская область 114

Пензенская область 89

Самарская область 249

Саратовская область 137

Ульяновская область 159

Курганская область 47

Свердловская область 271

Тюменская область 48

Ханты-Мансийский автономный округ 136

Ямало-Ненецкий автономный округ 49

Челябинская область 280

Республика Алтай 121

Республика Тыва 85

Республика Хакасия 33

Алтайский край 250

Красноярский край 185

Иркутская область 158

Кемеровская область 77

Новосибирская область 94

Омская область 96

Томская область 78

Республика Бурятия 97

Республика Саха (Якутия) 64

Забайкальский край 253

Камчатский край 17

Приморский край 43

Амурская область 86

Магаданская область 34

Хабаровский край 165

Сахалинская область 53

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 107 988.