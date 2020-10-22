За сутки в России подтвержден 15 971 случай COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4413
- 2 Санкт-Петербург 697
- 3 Московская область 462
- 4 Нижегородская область 354
- 5 Ростовская область 297
- 6 Свердловская область 259
- 7 Архангельская область 256
- 8 Красноярский край 248
- 9 Воронежская область 246
- 10 Республика Бурятия 231
- 11 Республика Крым 212
- 12 Алтайский край 203
- 13 Забайкальский край 201
- 14 Ханты-Мансийский АО 199
- 15 Волгоградская область 191
- 16 Республика Коми 185
- 17 Ульяновская область 185
- 18 Саратовская область 183
- 19 Иркутская область 183
- 20 Краснодарский край 182
- 21 Новосибирская область 180
- 22 Томская область 180
- 23 Омская область 179
- 24 Ставропольский край 177
- 25 Кемеровская область 176
- 26 Республика Саха (Якутия) 176
- 27 Ямало-Ненецкий АО 175
- 28 Хабаровский край 174
- 29 Мурманская область 171
- 30 Оренбургская область 170
- 31 Пензенская область 164
- 32 Республика Алтай 159
- 33 Самарская область 145
- 34 Пермский край 139
- 35 Тюменская область 139
- 36 Кировская область 137
- 37 Брянская область 132
- 38 Приморский край 123
- 39 Тверская область 120
- 40 Удмуртская Республика 120
- 41 Орловская область 116
- 42 Челябинская область 110
- 43 Ленинградская область 109
- 44 Ярославская область 107
- 45 Ивановская область 106
- 46 Амурская область 103
- 47 Курская область 99
- 48 Астраханская область 99
- 49 Республика Хакасия 99
- 50 Рязанская область 98
- 51 Псковская область 98
- 52 Костромская область 97
- 53 Белгородская область 95
- 54 Калужская область 95
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 56 Калининградская область 94
- 57 Республика Калмыкия 94
- 58 Республика Карелия 92
- 59 Вологодская область 91
- 60 Смоленская область 88
- 61 Владимирская область 87
- 62 Тульская область 83
- 63 Республика Дагестан 83
- 64 Карачаево-Черкесская Республика 83
- 65 Липецкая область 78
- 66 Тамбовская область 76
- 67 Новгородская область 76
- 68 Сахалинская область 76
- 69 Курганская область 75
- 70 Республика Башкортостан 73
- 71 Республика Адыгея 72
- 72 Республика Мордовия 66
- 73 Республика Тыва 61
- 74 Республика Ингушетия 59
- 75 Еврейская АО 57
- 76 г.Севастополь 55
- 77 Чувашская Республика 52
- 78 Республика Марий Эл 51
- 79 Камчатский край 51
- 80 Республика Северная Осетия 50
- 81 Республика Татарстан 48
- 82 Магаданская область 43
- 83 Чеченская Республика 6
- 84 Ненецкий автономный округ 1
- 85 Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чукотский автономный округ, Республика Дагестан 0,5%
- 3. Московская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 290 летальных случаев:
- Белгородская область 1
- Воронежская область 11
- Ивановская область 1
- Курская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 10
- Орловская область 1
- Смоленская область 9
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 66
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 9
- Вологодская область 2
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 24
- Республика Адыгея 2
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 14
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 9
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Курганская область 3
- Свердловская область 10
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Тыва 3
- Алтайский край 8
- Красноярский край 3
- Иркутская область 8
- Кемеровская область 2
- Новосибирская область 6
- Омская область 5
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 4
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 25 242 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 428 человек:
- Белгородская область 126
- Брянская область 70
- Владимирская область 42
- Воронежская область 298
- Ивановская область 117
- Калужская область 94
- Костромская область 41
- Курская область 20
- Липецкая область 69
- Московская область 321
- Орловская область 99
- Рязанская область 45
- Смоленская область 65
- Тамбовская область 40
- Тверская область 43
- Тульская область 70
- Ярославская область 83
- Москва 2519
- Республика Карелия 75
- Республика Коми 176
- Архангельская область 72
- Ненецкий автономный округ 6
- Вологодская область 77
- Калининградская область 61
- Ленинградская область 42
- Мурманская область 138
- Новгородская область 61
- Псковская область 17
- Санкт-Петербург 349
- Республика Адыгея 40
- Республика Калмыкия 48
- Республика Крым 84
- Краснодарский край 39
- Астраханская область 43
- Волгоградская область 298
- Ростовская область 393
- Севастополь 44
- Республика Дагестан 92
- Республика Ингушетия 60
- Кабардино-Балкарская Республика 49
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Северная Осетия - Алания 18
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 244
- Республика Башкортостан 167
- Республика Марий Эл 25
- Республика Мордовия 61
- Республика Татарстан 45
- Удмуртская Республика 152
- Республика Чувашия 58
- Пермский край 82
- Кировская область 74
- Нижегородская область 472
- Оренбургская область 114
- Пензенская область 89
- Самарская область 249
- Саратовская область 137
- Ульяновская область 159
- Курганская область 47
- Свердловская область 271
- Тюменская область 48
- Ханты-Мансийский автономный округ 136
- Ямало-Ненецкий автономный округ 49
- Челябинская область 280
- Республика Алтай 121
- Республика Тыва 85
- Республика Хакасия 33
- Алтайский край 250
- Красноярский край 185
- Иркутская область 158
- Кемеровская область 77
- Новосибирская область 94
- Омская область 96
- Томская область 78
- Республика Бурятия 97
- Республика Саха (Якутия) 64
- Забайкальский край 253
- Камчатский край 17
- Приморский край 43
- Амурская область 86
- Магаданская область 34
- Хабаровский край 165
- Сахалинская область 53
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 107 988.