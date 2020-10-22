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22.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 15 971 случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 15 971 случай COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4413
  • 2 Санкт-Петербург 697
  • 3 Московская область 462
  • 4 Нижегородская область 354
  • 5 Ростовская область 297
  • 6 Свердловская область 259
  • 7 Архангельская область 256
  • 8 Красноярский край 248
  • 9 Воронежская область 246
  • 10 Республика Бурятия 231
  • 11 Республика Крым 212
  • 12 Алтайский край 203
  • 13 Забайкальский край 201
  • 14 Ханты-Мансийский АО 199
  • 15 Волгоградская область 191
  • 16 Республика Коми 185
  • 17 Ульяновская область 185
  • 18 Саратовская область 183
  • 19 Иркутская область 183
  • 20 Краснодарский край 182
  • 21 Новосибирская область 180
  • 22 Томская область 180
  • 23 Омская область 179
  • 24 Ставропольский край 177
  • 25 Кемеровская область 176
  • 26 Республика Саха (Якутия) 176
  • 27 Ямало-Ненецкий АО 175
  • 28 Хабаровский край 174
  • 29 Мурманская область 171
  • 30 Оренбургская область 170
  • 31 Пензенская область 164
  • 32 Республика Алтай 159
  • 33 Самарская область 145
  • 34 Пермский край 139
  • 35 Тюменская область 139
  • 36 Кировская область 137
  • 37 Брянская область 132
  • 38 Приморский край 123
  • 39 Тверская область 120
  • 40 Удмуртская Республика 120
  • 41 Орловская область 116
  • 42 Челябинская область 110
  • 43 Ленинградская область 109
  • 44 Ярославская область 107
  • 45 Ивановская область 106
  • 46 Амурская область 103
  • 47 Курская область 99
  • 48 Астраханская область 99
  • 49 Республика Хакасия 99
  • 50 Рязанская область 98
  • 51 Псковская область 98
  • 52 Костромская область 97
  • 53 Белгородская область 95
  • 54 Калужская область 95
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 56 Калининградская область 94
  • 57 Республика Калмыкия 94
  • 58 Республика Карелия 92
  • 59 Вологодская область 91
  • 60 Смоленская область 88
  • 61 Владимирская область 87
  • 62 Тульская область 83
  • 63 Республика Дагестан 83
  • 64 Карачаево-Черкесская Республика 83
  • 65 Липецкая область 78
  • 66 Тамбовская область 76
  • 67 Новгородская область 76
  • 68 Сахалинская область 76
  • 69 Курганская область 75
  • 70 Республика Башкортостан 73
  • 71 Республика Адыгея 72
  • 72 Республика Мордовия 66
  • 73 Республика Тыва 61
  • 74 Республика Ингушетия 59
  • 75 Еврейская АО 57
  • 76 г.Севастополь 55
  • 77 Чувашская Республика 52
  • 78 Республика Марий Эл 51
  • 79 Камчатский край 51
  • 80 Республика Северная Осетия 50
  • 81 Республика Татарстан 48
  • 82 Магаданская область 43
  • 83 Чеченская Республика 6
  • 84 Ненецкий автономный округ 1
  • 85 Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чукотский автономный округ, Республика Дагестан 0,5%
  • 3. Московская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 290 летальных случаев:
  • Белгородская область 1
  • Воронежская область 11
  • Ивановская область 1
  • Курская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 10
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 9
  • Тверская область 3
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 1
  • Москва 66
  • Республика Карелия 4
  • Республика Коми 9
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 24
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 14
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 9
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 10
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Тыва 3
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 8
  • Кемеровская область 2
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 5
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 25 242 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 428 человек:
  • Белгородская область 126
  • Брянская область 70
  • Владимирская область 42
  • Воронежская область 298
  • Ивановская область 117
  • Калужская область 94
  • Костромская область 41
  • Курская область 20
  • Липецкая область 69
  • Московская область 321
  • Орловская область 99
  • Рязанская область 45
  • Смоленская область 65
  • Тамбовская область 40
  • Тверская область 43
  • Тульская область 70
  • Ярославская область 83
  • Москва 2519
  • Республика Карелия 75
  • Республика Коми 176
  • Архангельская область 72
  • Ненецкий автономный округ 6
  • Вологодская область 77
  • Калининградская область 61
  • Ленинградская область 42
  • Мурманская область 138
  • Новгородская область 61
  • Псковская область 17
  • Санкт-Петербург 349
  • Республика Адыгея 40
  • Республика Калмыкия 48
  • Республика Крым 84
  • Краснодарский край 39
  • Астраханская область 43
  • Волгоградская область 298
  • Ростовская область 393
  • Севастополь 44
  • Республика Дагестан 92
  • Республика Ингушетия 60
  • Кабардино-Балкарская Республика 49
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Северная Осетия - Алания 18
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 244
  • Республика Башкортостан 167
  • Республика Марий Эл 25
  • Республика Мордовия 61
  • Республика Татарстан 45
  • Удмуртская Республика 152
  • Республика Чувашия 58
  • Пермский край 82
  • Кировская область 74
  • Нижегородская область 472
  • Оренбургская область 114
  • Пензенская область 89
  • Самарская область 249
  • Саратовская область 137
  • Ульяновская область 159
  • Курганская область 47
  • Свердловская область 271
  • Тюменская область 48
  • Ханты-Мансийский автономный округ 136
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 49
  • Челябинская область 280
  • Республика Алтай 121
  • Республика Тыва 85
  • Республика Хакасия 33
  • Алтайский край 250
  • Красноярский край 185
  • Иркутская область 158
  • Кемеровская область 77
  • Новосибирская область 94
  • Омская область 96
  • Томская область 78
  • Республика Бурятия 97
  • Республика Саха (Якутия) 64
  • Забайкальский край 253
  • Камчатский край 17
  • Приморский край 43
  • Амурская область 86
  • Магаданская область 34
  • Хабаровский край 165
  • Сахалинская область 53
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 107 988.

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