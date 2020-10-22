Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за границу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала соотечественников "тщательно взвешивать" целесообразность зарубежных поездок в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по всему миру.

По словам Захаровой, в нынешней ситуации приходится "просчитывать все возможные риски" и не исключать того, что на популярных у россиян туристических направлениях возможен "обратный откат", который спровоцирует развитие ситуации по самому неблагоприятному сценарию. "В случае отсутствия острой необходимости, может быть, (стоит - прим. "РГ") и воздержаться от подобных поездок", - заключила официальный спикер дипведомства.

Напомним, в настоящее время авиасообщение РФ с большинством государств в туристических целях прервано. Однако некоторые курорты, например - турецкие, остаются пока открыты для россиян.

Видео: RT