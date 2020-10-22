Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии

Тенденция к замкнутости экономик, которая сформировалась весной и летом из-за пандемии коронавируса, нарастает. Об этом заявил Андрей Слепнев, член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во время своего выступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Настораживает то, что тенденция к замкнутости экономик, которая первично сформировалась весной и летом, сохраняется, а конфликтный потенциал еще и возрастает. Более того, усиливаются голоса в пользу "пересборки экономик после COVID-19 на новом технологическом укладе" уже в рамках этой возникшей замкнутости, - сказал Слепнев, - и это во многом обуславливает тот кризис, в котором находится Всемирная торговая организация. Мы находимся на этапе формирования новой парадигмы и нам надо прежде всего определиться с ролью базовых институтов - делаем мы это вместе или по раздельности".

Ситуация в ключевых экономиках сегодня критическая. По прогнозам МВФ, спад в Еврозоне уже более 8%, в США ожидается больше 4%, КНР подрастает немного, в Евразийском союзе по итогам года ожидается спад более 3,5%. "Безусловно, пострадали цепочки поставок, есть обеспокоенность по продовольствию, проблемой является физическая разобщенность. При этом все-таки возросшая готовность систем здравоохранения и реагирование на вторую волну COVID-19 гораздо более сдержанное, чем ожидалось еще летом, массовых локдаунов у нас нет. И апокалиптические прогнозы по второй волне пока не оправдываются", - добавил представитель ЕЭК.

ЕАЭС сегодня лучше многих готов к самодостаточности в области энергетики, продовольствия, промышленности, базовых технологий. "Как ни парадоксально, даже санкции и те помогли нарастить потенциал по основным технологиям. Но вызывает беспокойство общая ситуация. По оценкам BCG, модель замкнутости ведет к потерям ВВП до 10 трлн долларов к 2025 году. Те рекордного уровня заимствования и дефициты бюджетов, которые сегодня находятся на максимальных значениях после войны, ограничивают дальнейшие возможности монетарных стимулов. Мы стоим перед рисками падения благосостояния, бедности, торговых войн, дальнейшей политической нестабильности и даже рисками сокращения реальных свобод во многих сферах", - подчеркнул Андрей Слепнев.