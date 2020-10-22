Жертвам преступлений упростили получение компенсаций

Верховный суд России обязал судей не откладывать в долгий ящик вопрос о взыскании компенсаций в пользу потерпевших. Финансовое решение должно выноситься вместе с приговором.

Соответствующие правила прописаны в постановлении пленума Верховного суда России, которое публикует "Российская газета". Документ детально разъясняет, на что имеют право претендовать жертвы преступлений, как суды должны рассматривать такие вопросы.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода в этом году удовлетворена 31 тысяча исков от потерпевших, в их пользу взыскано 113,2 миллиарда рублей. Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших.

Иногда суды под разным предлогом откладывают рассмотрение подобного иска, то есть не принимают решения во время уголовного процесса. В таком случае жертве преступления потом приходится затевать отдельное разбирательство, что, понятно, гораздо сложнее. Но теперь судьям придется отвечать и объясняться за такие задержки.

"Суду в ходе судебного разбирательства надлежит принимать исчерпывающие меры для разрешения имеющегося по делу гражданского иска по существу, с тем чтобы нарушенные преступлением права потерпевшего были своевременно восстановлены", - сказано в документе.

При вынесении обвинительного приговора нельзя допускать необоснованной передачи вопроса о размере возмещения ущерба потерпевшим для рассмотрения в отдельном порядке - в рамках гражданского процесса.

Например, нельзя откладывать дело, если надо досконально пересчитать украденное имущество. Бывает, что расчеты достаточно сложны, надо многое перепроверить. Что ж, если есть какие-то сомнения в цене вопроса, суд должен со всем этим разобраться.

Если же вопрос о возмещении вреда потерпевшему будет все-таки отложен, это надо будет мотивировать. А вышестоящим инстанциям рекомендовано реагировать каждый раз, когда суды первой инстанции без уважительных причин уклонились от назначения жертве преступлений компенсации.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда".

Постановление пленума расширяет перечень случаев, когда жертвы преступлений получат возможность претендовать на компенсации морального вреда. Например, особо подчеркивается, что такие компенсации надо взыскивать с осужденных за разбой или кражу, связанную с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказывают эксперты, на практике компенсации морального вреда взыскиваются далеко не всегда.

Вот живой пример. Как-то в Хабаровске, в продуктовом магазине низких цен рецидивист С. познакомился с пожилой покупательницей. Поначалу он был вежлив и обходителен, предложил помочь донести покупки до дома.

В квартире женщина решила финансово отблагодарить помощника и достала тысячу рублей. В это время у нее выпал капроновый чулок со сбережениями: 50 тысяч рублей. Мужчина тут же преобразился из джентльмена в рецидивиста. Забрал деньги, избил бабушку и ушел. А вскоре был задержан. Он пытался смягчить суд историей, что "удар потерпевшей он нанес ненамеренно, с целью освобождения от удержания потерпевшей". То есть бить не хотел, сама ударилась о кулак.

Но суд все-таки посчитал действия рецидивиста типичным разбоем. Итог: гражданин осужден и приговорен к 3,6 года колонии особого режима. В пользу потерпевшей взысканы 50 тысяч рублей, то есть все, что было в капроновом чулке.

Кстати, во время разбирательства подсудимый написал старушке письмо с извинениями. Он искренне переживал, что попался, и хотел, чтобы ему дали как можно меньший срок. Для этого был готов даже извиниться. Суд зачел письмо как смягчающее обстоятельство. Поскольку так велит закон.

Извинения всегда выглядят убедительнее, если в конверт с письмом о глубоком и искреннем раскаянии еще и вложить деньги.

Но компенсации морального вреда в данном случае взыскано не было.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за год по статье Уголовного кодекса "Разбой" были осуждены более 7,3 тысячи человек. Они все нанесли своим жертвам еще и психологические травмы.

Еще одно разъяснение: преступники должны не только возместить стоимость украденного, но и заплатить за сломанные замки и разбитые форточки.