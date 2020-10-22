Зимой 1887 года, узнав, что умер один из его литературных кумиров - поэт Семён Надсон, 17-летний Иван Бунин отправил в журнал "Родина" несколько стихотворений. Одно из них, "Над могилой С.Я. Надсона", было опубликовано в февральском номере. Другое, "Деревенский нищий" - в майском.

Бунин считал это отправной точкой своего пути в большую литературу.

Первая рецензия

Примечательно, как юный поэт узнал о своей первой публикации. Вот что пишет об этом жена Ивана Алексеевича Вера Николаевна Муромцева-Бунина в своих воспоминаниях "Жизнь Бунина": "На мосту, когда он шёл от Пушешниковых к Туббе, его нагнал кучер Бахтеяровых, ездивший на почту, и протянул журнал "Родина" со словами:

- Он - Иван Алексеевич, а ничего!

Это была первая рецензия человека из народа. Грамотный кучер просмотрел по дороге журнал".

Сам Бунин описывает это событие в романе "Жизнь Арсеньева": "А вечером, когда, уже отупев от слёз и затихнув, я опять зачем-то брёл за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхен на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я, с месяц тому назад, впервые послал стихи. Я на ходу развернул его и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени..."

Позже писатель вспоминал: "Утро, когда я шёл с этим номером... рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал своё произведение, никогда не забуду".

Перечитаем и мы.

Над могилой С.Я. Надсона

Угас поэт в расцвете силы,

Заснул безвременно певец,

Смерть сорвала с него венец

И унесла под свод могилы.

В Крыму, где ярки неба своды,

Он молодые кончил годы.

И скрылись в урне гробовой

Его талант могучий, сильный,

И жар души любвеобильной,

И сны поэзии святой!..

Он мало жил, но благородно

Служил искусству с детских лет,

Он был поэт, душой поэт,

А не притворный, не холодный;

Могучей силой песнопенья

Он оживлял мечты свои;

В нем сердце билось вдохновеньем

И страстью истинной любви!

Корысть и ненависть глубоко

Он благородно презирал...

И, может быть, удел высокий

Его в сей жизни ожидал!..

Но ангел смерти быстрокрылый

Его уста оледенил,

И камень с надписью унылой

Его холодный труп сокрыл.

Умолк поэт... Но вечно будет

Он жить в преданиях времен,

И долго, долго не забудет

Отчизна лиры его звон!

Она должна теперь цветами

Гробницу юноши повить

И непритворными слезами

Его могилу оросить!

"Спи ж тихим сном!" - скажу с тоскою

И я, вплетая лепесток

Своей неопытной рукою

В надгробный лавровый венок.

1887

Деревенский нищий

В стороне от дороги, под дубом,

Под лучами палящими спит

В зипунишке, заштопанном грубо,

Старый нищий, седой инвалид;

Изнемог он от дальней дороги

И прилег под межой отдохнуть...

Солнце жжет истомленные ноги,

Обнаженную шею и грудь...

Видно, слишком нужда одолела,

Видно, негде приюта сыскать,

И судьба беспощадно велела

Со слезами по окнам стонать...

Не увидишь такого в столице:

Тут уж впрям истомленный нуждой!

За железной решеткой в темнице

Редко виден страдалец такой.

В долгий век свой немало он силы

За тяжелой работой убил,

Но, должно быть, у края могилы

Уж не стало хватать ему сил.

Он идет из селенья в селенье,

А мольбу чуть лепечет язык,

Смерть близка уж, но много мученья

Перетерпит несчастный старик.

Он заснул... А потом со стенаньем

Христа ради проси и проси...

Грустно видеть, как много страданья

И тоски и нужды на Руси!

1887

Полвека спустя в "Парижской тетради" Бунина появятся строки, так перекликающиеся с давними, чуть наивными, но такими искренними стихами семнадцатилетнего юноши:

Твой труд переживет тебя, поэт,

Переживут творца его творенья,

Живого не утратит выраженья

С тебя когда-то писаный портрет -

И станешь ты, незримый, бестелесный,

Мечтою, мыслью, сказкою чудесной.

Бродя по залам чистым и пустым,

Спокойно озаренным бледным светом,

Твой дальний друг перед

твоим портретом

Замедлит шаг, забудется - томим

Какой-то сладкой завистью, тоскою

О давней жизни, прожитой тобою!

Портрет писателя, выполненный рукой его брата Евгения.

А еще спустя 82 года в одном из залов Дома-музея И.А. Бунина в городе Ефремове (в 140 километрах от Тулы) посетители останавливаются перед портретом писателя, выполненного рукой его брата Евгения...