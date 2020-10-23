400 школ в России уже вышли из карантина по COVID-19

- На сегодняшний момент ситуация абсолютно управляемая. Никаких вспышек заболеваний в школах не зафиксировано. Мы видим статистику ежедневно. Сегодня 0,3% от всех школ закрыты на карантин. Это небольшое количество, где заболевших (либо учитель, либо ребенок) единицы. С 1 сентября по сегодняшний день 400 школ прошли через карантин и вернулись к традиционному обучению, к нормальной работе, - рассказал Сергей Кравцов. - Ряд регионов действительно увеличивают каникулы. На сегодняшний день таких три субъекта РФ, которые продлили осенние каникулы на неделю. Это никак не повлияет на качество знаний, потому что немного перестраивается учебная программа и учебные материал в последующем наверстывается.

По словам Сергея Кравцова, одна лишняя неделя - это небольшое время для учебного процесса. И школы имеют возможность скорректировать учебный план, чтобы качество образования не снизилось.

- По итогам Всероссийских проверочных работ будет точечная методическая работа помощи школам, - рассказал Сергей Кравцов. - Дистанционное обучение не носит массового характера. Мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат. Никогда и ничто не заменит традиционной формы обучения. Дистанционная форма обучения может вводиться по ряду объективных причин, в том числе если класс или школа ушли на карантин. Или как в Москве - для 6-11х классов дается две недели дистанционного обучения, чтобы действительно стабилизировать ситуацию.

По словам Сергея Кравцова, пока каких-то планов о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ нет. Подготовка к ним идет в плановом режиме.

- В декабре будет большая программа по поддержке для тех, кто сдает ЕГЭ. Мы будем разбирать все задания. И надеемся, что к лету ситуация уже стабилизируется, - рассказал Сергей Кравцов.

По его словам, решение о том, переходить или нет на дистанционку, принимает регион, исходя из текущей ситуации.

- Это решение субъекта РФ, либо муниципалитета. В этом решении, конечно, участвует и Роспотребнадзор. Здесь важно соблюдать уже существующие требования. Мы видим, что там, где требования соблюдаются, угрозы здоровья чаще всего нет, - подчеркнул Сергей Кравцов.

По данным ведомства, сейчас карантинные меры из-за COVID-19 сохраняются в 118 школах в 37 регионах. Количество учеников в закрытых классах - около одного процента от общего числа школьников. (Всего в России школьников - около 17 млн. - прим. ред).