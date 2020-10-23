Байден назвал лидера КНДР бандитом

Демократ Джо Байден, претендующий на пост президента США, назвал главу КНДР бандитом, осудив сделанные ранее заявления Дональда Трампа.

Напомним, нынешний хозяин Белого дома считает северокорейского лидера своим хорошим приятелем. "Теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США намного быстрее, чем раньше", - сказал Байден во время дебатов в Нэшвилле.

Его оппонент из республиканской партии заявил, что налаживание рабочих отношений с Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между Вашингтоном и Пхеньяном. "На данном этапе у меня с ним очень хорошие отношения и нет войны", - цитирует Трампа ТАСС.