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23.10.2020 11:30
Рубрика: Власть

Куратором медиаотрасли в Минцифры стала Бэлла Черкесова

Текст: Владимир Кузьмин
Бэлла Черкесова назначена новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На этой должности она сменит Алексея Волина и будет курировать развитие медиаотрасли.
Фото: Пресс-служба правительства Фото: Пресс-служба правительства
Фото: Пресс-служба правительства

"Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"Бэлла Черкесова - свой человек для нашей отрасли. Она хорошо знает проблемы медиаиндустрии, активно занималась все последние годы вопросами цифровизации, бюджетной поддержки и антикризисных решений в период пандемии. Так что ее назначение - очень удачное кадровое решение", - заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский, которого цитирует РИА Новости.

Другим распоряжением премьер-министр освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина. Комментируя назначение на эту позицию Черкесовой, Волин подчеркнул ее профессионализм и глубокое погружение в тематику. "В принципе считаю, что это очень правильное и хорошее назначение. Очень рад за Бэллу. Индустрия ее очень хорошо знает", - сказал Волин "Интерфаксу".

Он уточнил, что Черкесовой переходит его функционал, который будет касаться и СМИ. "Это как телевидение, радио и печатные СМИ, так и вопросы рекламы, развития интернета", - сказал Волин. Сам он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, но называть новое место работы пока не стал.

Биография нового замглавы ведомства уже опубликована на сайте Минцифры.

Бэлла Черкесова родилась в 1985 году в подмосковной Верее. В 2008 году закончила МГИМО по специальности журналист-международник. С 2008 по 2012 годы работала на различных должностях в пресс-службе правительства.

С июля 2012 года ее карьера связана с администрацией президента, где в разное время она занимала должности в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В 2014 году возглавила в управлении департамент развития средств массовой информации. В 2019 году назначена референтом управления.

Черкесова участвовала в разработке мер поддержки и развития российских СМИ, отраслевых законов, координировала переход телевизионного вещания в России на цифровой формат. Совместно с Минцифры и МИД представляла Россию на переговорах о сохранении и расширении присутствия российских СМИ в странах СНГ, включая вхождение российских телеканалов в цифровые эфирные мультиплексы, открытие представительств и расширение корреспондентской сети. Она также работала над мерами поддержки медиаотрасли на фоне негативных последствий для экономики из-за пандемии коронавируса.

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