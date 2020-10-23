ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

В Росбизнесбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, отметили в Центробанке. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Решение регулятором принято в связи с нарушением Росбизнесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. В частности, кредитно-финансовая организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

"Выполнение требований регулятора о доформировании резервов на возможные потери и корректировке величины капитала, выявило наличие в деятельности Росбизнесбанка основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

Также Росбизнесбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Более 50% кредитного портфеля банка представлено проблемными ссудами, пояснили в ЦБ. На протяжении последнего года Росбизнесбанк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала, отметили в ЦБ.

Росбизнесбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, уточнили в ЦБ.

По величине активов Росбизнесбанк занимал 338 место в банковской системе России.