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23.10.2020 09:14
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Текст: Евгений Гайва
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, сообщила пресс-служба регулятора.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Росбизнесбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, отметили в Центробанке. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Фото: iStock
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Решение регулятором принято в связи с нарушением Росбизнесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. В частности, кредитно-финансовая организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

"Выполнение требований регулятора о доформировании резервов на возможные потери и корректировке величины капитала, выявило наличие в деятельности Росбизнесбанка основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

Также Росбизнесбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Более 50% кредитного портфеля банка представлено проблемными ссудами, пояснили в ЦБ. На протяжении последнего года Росбизнесбанк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала, отметили в ЦБ.

Росбизнесбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, уточнили в ЦБ.

По величине активов Росбизнесбанк занимал 338 место в банковской системе России.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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