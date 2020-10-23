ЦБ поддержал продление программы льготной ипотеки под 6,5%

Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под ставку 6,5% до июля 2021 года. Об этом заявила на онлайн-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Считаем, что эта программа действительно очень эффективная, очень востребованная и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики. Но говоря о дальнейшем, нужно иметь в виду последствия, которые могут сложиться. Сейчас рисков перегрева мы не видим. Чтобы было понимание - на данный момент. Но мы должны очень внимательно смотреть за ценами на жилье", - сказала Набиуллина.

По ее словам, действующая программа льготной ипотеки необходима для повышения доступности жилья. Кроме того, важно, чтобы снижение ставок при этом не съедалось повышением цен на жилье, добавила Набиуллина.

"У нас ипотека в стране развита меньше, чем в других странах, и проникновение ипотеки должно возрастать, но это должно идти наряду с ростом доходов населения, и важно, чтобы росла доля людей, которые могут позволить себе ипотеку, могут ее обслуживать. Если льготные программы приведут только к тому, что спрос людей, отложенный на более поздний срок, реализуется раньше благодаря льготным программам, и потом, когда программы завершатся, произойдет сокращение этого спроса, это может привести и к достаточно резкому снижению цен на жилье, и к переосмыслению рисков ипотечного кредитования банками, которые будут замедлять ипотечное кредитование", - сказала глава Банка России.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продлении действующей программы льготной ипотеки на покупку квартиры в новостройках под 6,5% до июля 2021 года. До этого предполагалось, что она закончится 1 ноября.

В рамках программы, запущенной весной для поддержки граждан и застройщиков, можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.