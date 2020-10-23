ЦБ РФ выпустил стандарты обмена данными о клиентах банков

Благодаря открытым API можно создать, например, универсальное мобильное приложение для клиентов по управлению финансами в нескольких компаниях одновременно или организовать онлайн-оплату товаров и услуг через партнерские приложения, отмечает Банк России.

Открытые API - технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия.

Стандарты Банка России разрабатывались совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех. API применяются и сейчас, однако из-за отсутствия стандартов при взаимодействии с каждым новым контрагентом участникам рынка приходится разрабатывать новые API - исходя из требований партнера, отмечает гендиректор ассоциации Татьяна Жаркова.

Количество сервисов, которые можно построить за счет инструментов открытого банкинга, не ограничено, подчеркивает она. Например, можно безопасно агрегировать информацию о счетах в разных банках в одном приложении, которое на основе анализа денежных потоков будет давать финансовые советы, а компании смогут в электронном виде предоставлять одним банкам выписки со счетов в других для подтверждения платежеспособности.

Стандарты - добровольные для применения, сообщает Банк России. Они содержат принципы и рекомендации внедрения открытых API для конкретных сервисов - получения организациями информации о счете клиента банка и инициирования денежных переводов, а также определяют общие положения работы открытых банковских интерфейсов и предлагают рекомендации по обеспечению информационной безопасности.