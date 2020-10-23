Черчесов считает, что клубам РПЛ в еврокубках не хватило интенсивности

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках.

По итогам первого тура групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы российские команды не одержали ни одной победы, потерпев поражение и трижды сыграв вничью. Ничейных результатов в ЛЧ добились в гостях "Краснодар" и "Локомотив", а также ЦСКА в ЛЕ. Проиграл свой матч "Зенит".

По мнению главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в еврокубках командам надо прибавить в интенсивности. Такое мнение он высказал в эфире "России-24".

"Пока у меня есть цифры только по матчу "Зенит" - "Брюгге". Если брать нашу игру с турками в Лиге наций, там каждая из команд сделала на 800-900 метров спринтов больше, но это зависит от обеих команд. Интенсивность заключается не только в беге, но и в мышлении. Вот эта интенсивность в еврокубках должна быть выше", - отметил Черчесов.