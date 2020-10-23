Что изменило создание электронных "фабрик" декларирования в составе ФТС

Федеральная таможенная служба вышла на финишную прямую к 100-процентному переводу проверок деклараций из таможенных постов, за которыми осталась только физическая проверка грузов, в центры электронного декларирования (ЦЭДы). Это вписывается в продвигаемую правительством концепцию государства как набора удобных цифровых платформ, снижающих издержки и коррупционные риски. С одной стороны, декларант подает документы удаленно и тем самым экономит много времени и нервов, с другой - у него нет "выхода" на выпускающего инспектора.

На оформление так называемых безрисковых товарных партий в центрах электронного декларирования уходит не больше пяти минут. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

В этом году ЦЭДы запущены в составе Центральной, Северо-Западной, Южной и Дальневосточной электронных таможен, и, таким образом, уже действуют все 16 запланированных "фабрик" декларирования, половина из них специализированные, другая - в составе региональных электронных таможен (раньше существовало более 600 мест таможенного декларирования).

Предприниматель подает документы удаленно и тем самым экономит много времени и нервов, с другой стороны - у него нет "выхода" на выпускающего инспектора, и это сильно сократило возможности для коррупции

За 9 месяцев 2020 года ФТС в полностью автоматическом режиме зарегистрировала более 2,7 млн и выпустила более 764 тыс. деклараций, что сопоставимо с показателями за весь 2019 год (2,8 млн и 643 тыс. деклараций соответственно), сообщили "РГ" в ФТС. В таком режиме обрабатываются декларации участников ВЭД, которые отнесены к низкому уровню риска (по итогам 2019 года из 110 тысяч декларантов 10,5 тысячи попали в категорию с низким уровнем риска, еще почти столько же - с высоким, остальные были отнесены к среднему). На оформление безрисковых товарных партий уходит не больше 5 минут.

Почти все транзитные декларации (99,64% от 657,2 тыс.) также оформляются в электронном виде. Автоматически зарегистрировано 157 тыс. электронных транзитных деклараций.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков

Как на результаты работы ФТС повлияла пандемия

Суммарный объем льгот по таможенным пошлинам и НДС, предоставленных с началом пандемии по наиболее чувствительным товарам, составил 14,34 млрд рублей, сообщили "РГ" в ФТС. В марте были обнулены таможенные пошлины и НДС на медицинские товары для борьбы с COVID-19 (до 30 сентября) и так называемые товары критического импорта (до 30 июня) - это те товары, которые не производятся или производятся в России в небольших объемах, в том числе отдельные виды продовольствия, лекарства, основа для заменителей грудного молока, термометры.

Налогооблагаемый импорт из дальнего зарубежья на фоне пандемии снизился на 5% (до 134,9 млрд долларов), при этом поступления от импортных пошлин составили 2,34 трлн рублей, что лишь на 2,3% ниже показателя 2019 года.

Гораздо сильнее снизилась экспортная составляющая в сумме таможенных платежей. Причинами стали сокращение физических объемов экспорта нефти (сделка ОПЕК+) и падение цен, а также продолжение "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли (перенос фискальной нагрузки с экспорта на добычу). Нефтегазовые доходы, администрируемые ФТС, сократились более чем вдвое (до 791 млрд рублей).

В итоге доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС, составили на 23% меньше, чем в прошлом году. Почти каждый четвертый рубль, который получил федеральный бюджет, перечислен таможней - 3,22 трлн руб. за 9 месяцев года. Прогнозное задание по году у ФТС, установленное еще до коронакризиса, - 5,48 трлн руб.

7,9 миллиарда рублей - на эту сумму товары, конфискованные и признанные судом бесхозяйными, таможенники передали в Росимущество, Росалкогольрегулирование, Гохран, минкультуры и другие госорганы за 9 месяцев года

С учетом пандемии и решения правительства сократить проверки бизнеса количество таможенных проверок снизилось на треть (до 1147 за 9 месяцев), но повысилась их эффективность. Как сообщает ФТС, общая сумма доначисленных платежей составила 19,6 млрд рублей (на 23% больше показателя 2019 года), средняя сумма доначислений по результатам одной проверки почти удвоилась и составила 17,1 млн рублей. Мобильные группы ФТС проверили более 53 тыс. и обнаружили нарушения в отношении более 4 тыс. транспортных средств, предотвратили незаконный ввоз более 62 тыс. тонн запрещенных товаров, в том числе 630 тонн санкционной продукции. На территорию соседних стран возвращено 46 тыс. тонн товаров, уничтожено 1,4 тыс. тонн, задержано и изъято почти 15 тыс. тонн товаров.

С июля у автомобильных и железнодорожных перевозчиков появилась возможность транзита санкционных товаров через территорию России. Для контроля за такими перевозками используются навигационные пломбы, которые в присутствии таможенников и сотрудников Ространснадзора накладываются представителем оператора пломбирования на грузовые отсеки фур, контейнеров и вагонов при ввозе санкционных товаров на территорию России и снимаются - также оператором - непосредственно перед вывозом этих товаров в третьи страны.

ФТС выявила 8,9 млн единиц контрафактных товаров...

В Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) за три квартала года внесено 190 объектов интеллектуальной собственности, количество объектов в реестре превысило 5,3 тыс.

Таможенники выявили 8,9 млн единиц контрафактной продукции. Предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 3,5 млрд рублей, сообщает ФТС.

...и помогла предотвратить сомнительные сделки на 1,4 млрд долларов

В налоговые органы таможенники направили информацию о 591 юридическом лице с признаками нарушения требований законодательства о регистрации юрлиц; по 194 лицам налоговые органы приняли решение об исключении из ЕГРЮЛ. Исключение фирм-однодневок из реестра позволило предотвратить реализацию сомнительных внешнеторговых сделок на сумму более 1,4 млрд долл.

Какой эффект дало снижение порога беспошлинной торговли

Снижение порога беспошлинного ввоза покупок из интернет-магазинов (с 500 до 200 евро с 1 января) привело к тому, что сумма таможенных платежей с международных почтовых отправлений выросла до 343 млн руб. (212 млн за тот же период прошлого года), с экспресс-отправлений - до 924 млн (396 млн руб. за 9 месяцев 2019 года). Количество отправлений с уплатой таможенных платежей в первом случае выросло с 88 до 232 тыс., во втором - с 86 до 391 тыс.

Расследования

Какие уголовные дела возбудили таможенники

За 9 месяцев года таможенные органы возбудили 1750 уголовных дел (за тот же период предыдущего года - 1627 дел). Уголовные дела возбуждались по фактам:

незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов, на сумму 7 млрд руб.;

неуплаты таможенных платежей на сумму 3,6 млрд руб.;

невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и в рублях на сумму 47 млрд руб.;

перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на сумму более 13 млрд руб.;

незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму 1,3 млрд руб.;

незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму более 354,8 млн руб.

Из незаконного оборота изъято более 251 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, более 132 кг сильнодействующих веществ.

В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования, в федеральный бюджет перечислено 741,7 млн руб.

25 октября - День таможенника Российской Федерации

Поздравление руководителя ФТС России Владимира Булавина

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем таможенника Российской Федерации!

Служба в таможенных органах - это ответственная и непростая работа по защите экономической безопасности государства. Создание благоприятных условий для развития экономики России, пополнение федерального бюджета и повышение качества таможенного администрирования всегда были и остаются нашими основными приоритетами.

Фото: Сергей Куксин

Современные тенденции развития мировой торговли формируют новые вызовы, с которыми таможенная служба эффективно справляется. В результате проведенных в последние годы реформ система таможенных органов существенно изменилась. Были реализованы совершенно новые подходы в таможенном регулировании на пространстве Евразийского экономического союза.

Серьезно выросла автоматизация таможенных процессов, обеспечено разделение этапов электронного декларирования и фактического контроля товаров, активно внедряются технологии всестороннего анализа данных о внешнеторговых поставках. Достижению качественно нового уровня таможенного администрирования способствовали самоотдача и ответственный подход со стороны каждого таможенника.

Сегодня на службу в таможенные органы приходят молодые специалисты, обладающие современными компетенциями: знанием информационных технологий, умением работать с большими объемами информации, цифровыми способами обработки данных, но главное - энергией и желанием работать на благо Отечества!

С особой теплотой и глубоким чувством признательности обращаю слова благодарности ветеранам таможенной службы, которые передают свой опыт и мудрость нашему молодому поколению.

Желаю всем таможенникам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов. Счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям!

С праздником!