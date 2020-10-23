Что Пеле ответил на письмо болельщика из Харькова в 1966 году

Сегодня 80 лет со дня рождения Пеле, который считается лучшим футболистом всех времен и народов. С этим, конечно, каждый может поспорить. Но с тем, что Пеле - единственный футболист, которому удавалось победить на трех чемпионатах мира - как раз не поспоришь. После одного из них письмо Королю футбола написал болельщик из Харькова…

Пеле в матче против Болгарии на чемпионате мира в Англии в 1966 году. Фото: twitter.com/everton

Это было в 1966-м, когда сборная Бразилии не смогла даже выйти из группы на чемпионате мира в Англии.

Примечательно, что то мировое первенство остается лучшим в истории для нашей команды. Тогда сборная Советского Союза дошла до полуфинала, где проиграла ФРГ, а в матче за бронзовые едали - Португалии.

Провал сборной Бразилии пресса в стране называла "несмываемым позором" и "окончательной гибелью" бразильского футбола. До домашнего чемпионата мира, на котором бразильцы проиграют 1:7 будущим чемпионам - немцам - оставалось почти полвека...

А тогда, в 1966-м, бразильская газета "Jornal do Brasil" вдруг напечатала письмо советского болельщика Е.Ф. Бурзева из Харькова. Газета даже сообщала его точный адрес - проспект Ленина, дом 19/9, кв. 52. С 2016-го проспект Ленина в Харькове стал проспектом Науки, а дом, судя по всему, не сильно изменился.

Интересно, как сложилась судьба Е.Ф. Бурзева. Потому что судьба письма известна. Его Пеле прочли. И сделал это Игорь Фесуненко - известный советский журналист и писатель. Именно он чаще всего общался с Пеле.

- Пеле и его товарищи не должны терять веру в свои силы, - писал болельщик из СССР. - Они должны помнить, что, несмотря на поражение в Англии, продолжают оставаться в глазах тех, кто ценит и любит настоящий футбол, единственными и неподражаемыми чемпионами мира... Мы, советские болельщики, называем Вас, Пеле, "Паганини кожаного мяча". И можете поверить, мы понимаем красоту футбола, любим его и не станем расточать похвалы попусту..."

Фесуненко в своей книге "Пеле. Гарринча. Футбол" рассказывает, как ехал с вырезкой из газеты к Пеле в Сантос (город близ Сан-Паулу) и разыскивал его весь день. Но смог поймать только на следующий день на базе местного клуба, за который играл Эдсон Арантес до Насименто - Пеле.

Фесуненко спрашивал Короля футбола про семью и дочку, про бизнес (тогда у него была фабрика по производству сантехоборудования), песнях, которые сочинял Пеле. А потом прочитал взволнованное письмо из Харькова. Пеле улыбался, слушая его.

- Мы стараемся не думать о прошлом, а с надеждой смотреть в будущее, где нас, как я верю, ожидают еще немалые победы, - попросил передать эти слова Пеле в СССР. - Это очень трогательное письмо. И я хотел бы обнять этого человека и поблагодарить его за теплые слова…

Как и обещал Пеле Е.Ф. Бурзеву из Харькова, в 1970 году сборная Бразилии с ним в составе вновь выиграла чемпионат мира в Мексике. В четвертьфинале бразильцы встретились с Уругваем, который перед этим в 1/8 финала обыграл сборную СССР в одном из самых драматичных матчей в истории нашей команды.

Но это уже другая история.