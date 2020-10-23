Новости

Вашингтон ввел новые санкции против КСИР и "Хезболлы" 02:25
В Махачкале загорелся мебельный склад 02:10
Два малыша во Франции пострадали при обрушении стены в спортзале 01:57
ВВС западной коалиции нанесли удар по террористам в Идлибе 01:48
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки 01:21
Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз 00:51
Тренер ЦСКА раскритиковал качество газона после матча с "Вольфсбергом" 00:44
В Кремле заявили о надежде продлить СНВ-3 на год 00:24
Польский суд признал аборты из-за патологий неконституционными 00:24
Почти миллиард рублей выделит кабмин регионам на жилищное строительство 00:00
Песков объяснил концептуальный характер речи Путина на "Валдае" 22.10.2020
В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом 22.10.2020
Голландский хакер угадал пароль Трампа от микроблога Twitter 22.10.2020
СМИ: Муфтий Дамаска погиб в результате теракта близ столицы Сирии 22.10.2020
Назван простой способ определить зараженного коронавирусом 22.10.2020
В Москве обновлен рекорд по числу сделок на рынке новостроек 22.10.2020
Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3 22.10.2020
Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Вольфсберга" 22.10.2020
Косачев: События в Киргизии не сказываются на сотрудничестве Москвы и Бишкека 22.10.2020
Гинер намерен обратно выкупить акции ЦСКА 22.10.2020
Путин считает, что условия сделки ОПЕК+ менять не нужно 22.10.2020
Минстрой предложил россиянам обучиться BIM-технологиям 22.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 300 человек 22.10.2020
Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года 22.10.2020
Рапота: Сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства 22.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
23.10.2020 01:57
Рубрика: В мире

Два малыша во Франции пострадали при обрушении стены в спортзале

Двое детей получили травмы при обрушении одной из стен спортивного зала. Их экстренно доставили в больницу. ЧП произошло в городе Пуасси.

Фото: iStock
Во Франции детей-блогеров приравняют к детям-моделям и актерам

"Стена обрушилась в зале, где проходили занятия по дзюдо. Пострадавшим детям по шесть лет. Всего в клубе в момент инцидента занимались 27 ребят. Один из них был также доставлен в больницу в состоянии шока", - со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.

На случившееся уже отреагировал мэр города, заявив, что "расследование произошедшего будет комплексным и долгим". Он также уточнил, что оборудование в спортивном центре комиссия проверяла три года назад.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове