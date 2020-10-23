Два малыша во Франции пострадали при обрушении стены в спортзале

Двое детей получили травмы при обрушении одной из стен спортивного зала. Их экстренно доставили в больницу. ЧП произошло в городе Пуасси.

"Стена обрушилась в зале, где проходили занятия по дзюдо. Пострадавшим детям по шесть лет. Всего в клубе в момент инцидента занимались 27 ребят. Один из них был также доставлен в больницу в состоянии шока", - со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.

На случившееся уже отреагировал мэр города, заявив, что "расследование произошедшего будет комплексным и долгим". Он также уточнил, что оборудование в спортивном центре комиссия проверяла три года назад.