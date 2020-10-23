Птицеподобных динозавров признали "ошибочным экспериментом"

Палеонтологи впервые применили моделирование поведения летающих динозавров видов Yi и Ambopteryx, обитавших 160 миллионов лет назад, и установили, что на самом деле эти существа не умели летать и изначально были обречены на вымирание.

Исследование опубликовано в журнале iScience, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о двух видах динозавров, окаменелые останки которых были обнаружены в Китае.

В предыдущих исследованиях ученые определили, что эти существа были размером с современную птицу. Они обладали крыльями, похожими на крылья летучей мыши, питались, в основном, насекомыми и растениями и жили на деревьях. Именно поэтому считалось, что они хорошо умели летать.

Однако в новом исследовании палеонтологи впервые решили создать модель их поведения и точно рассчитали, как эти существа двигались. Компьютерное моделирование показало, что на самом деле летать эти крошечные динозавры физически не могли. Им просто не хватило бы мощи для того, чтобы размахивать крыльями с достаточной силой, поддерживая себя в полете.

Расчеты также показали, что при такой морфологии ни один из этих ящеров не сумел бы взлететь с земли, даже если бы решил для этого разбежаться. Тем не менее, крыльями они обладали, это неоспоримый факт.

По итогам исследования палеонтологи пришли к выводу, что два этих динозавра, по сути, представляли собой неудачный эксперимент природы, тупиковую ветвь эволюции. Все, что они могли, так это планировать с ветки на ветку и между деревьями, хотя и это, как показала модель, получалось у них довольно неуклюже.

Авторы работы пишут, что эти существа не имели шансов выжить, так как у них не было реальной возможности серьезно конкурировать с другими древесными динозаврами и первыми птицами. Поэтому они, вероятно, вымерли всего через несколько миллионов лет после своего появления. По меркам эволюции, это совсем короткий срок.

Полученные данные подтверждают и выдвинутую ранее гипотезу о том, что динозавры эволюционировали для полетов несколькими разными способами до того, как появились современные птицы.

"Эти два вида были настолько плохи в своем умении держаться в полете, что первые птицы, поднявшись в воздух, их просто вытеснили, - говорит ведущий автор Томас Десекки из Университета Маунт-Марти. - Возможно, при таких условиях вы и сможете прожить несколько миллионов лет. Но у вас есть хищники, угрожающие сверху, есть мощная конкуренция снизу. Кроме того, вам досаждают некоторые мелкие млекопитающие, и все они вытесняют вас до тех пор, пока вы не исчезнете".

Добавим, что Yi и Ambopteryx - это действительно маленькие животные позднего Юрского периода, обитавшие около 160 миллионов лет назад. Они весили не более одного килограмма. При этом их называют довольно необычными представителями группы динозавров, которая дала жизнь современным птицам. Это были тероподы и большинство из них были хищниками, причем обитавшими исключительно на поверхности.

Также отметим, что умение летать ученые оценили при помощи передового метода. Они сканировали окаменелости с помощью лазерно-стимулированной флуоресценции. Этот метод использует лазерный свет для улавливания деталей мягких тканей, которые невозможно увидеть при обычном свете. Также команда использовала математические модели, проверив множество различных переменных, таких как вес, размах крыльев и расположение мышц.

"Они действительно не могли летать, - заключает Десекки. - Они могли лишь планировать, но даже это их скольжение по воздуху было далеко не лучшим. Как только на них оказали давление, они просто потеряли свое пространство. Они не могли победить на земле, не могли победить в воздухе. Они были обречены".