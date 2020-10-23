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23.10.2020 05:53
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали о правильном использовании антисептиков в пандемию

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Антисептики в период пандемии коронавируса стали использоваться в разы чаще. Однако применять их нужно с оглядкой на тип кожи и обязательно пользоваться кремом для рук, говорят врачи-дерматологи.

Фото: iStock
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"Максимум трижды в день можно использовать антисептик при условии, что кожа здорова. Для того, чтобы избежать сухости на руках, стоит выбирать препараты с глицерином, экстрактом алоэ, а главное с меньшим содержанием спирта", - цитирует РБК дерматолога Татьяну Егорову.

Определять максимальное количество нанесений антисептика в день стоит исходя из индивидуальной чувствительности кожи, добавляет дерматолог Инна Петросова. Выбирать средства защиты от коронавируса следует исходя из личных предпочтений, но при этом нужно не забывать кожу увлажнять - через пять-десять минут после использования антисептика наносить увлажняющий крем, добавляет врач.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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