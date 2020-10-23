Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября

Пандемия подталкивает ведущие экономические государства пересмотреть свое место в глобальной экономике. Сейчас страны-лидеры следуют различными путями, о чем свидетельствует растущая напряженность между США и Китаем, а Европу вынуждают выбирать между западными и восточными союзниками. Однако перед лицом коронавируса и перспективами глобального экономического кризиса государствам нужно сплотиться, уверен Антонио Фаллико, президент ассоциации "Познаем Евразию".

"Важно было провести форум, чтобы не разрывать диалог, который мы наладили за столько лет. Особенно во время социальной пандемии, которая накладывается на экономическую, - отметил он на XIII Евразийском экономическом форуме, прошедшем в Вероне. - Ни одна страна, ни один геополитический блок не может справиться с этими проблемами в одиночку. Победить можно только сообща".

Он также анонсировал даты XIV Евразийского экономического форума. Он пройдет в Вероне в 2021 году 20-21 октября в очном режиме. В этом году форум носил гибридный формат: часть выступлений прошла онлайн, часть - традиционным способом. Как отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, пандемия не смогла уничтожить стремление к сотрудничеству ради развития экономики: "Новые реалии толкают народы Евразии к поиску новых путей взаимодействия. Это касается всех отраслей: энергетики, финансового сектора, промышленности, сферы высоких технологий, и, конечно, здравоохранения".