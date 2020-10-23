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23.10.2020 15:14
Рубрика: Экономика

Форум "Открытые инновации" собрал более 120 тысяч участников из 134 стран

Более 120 тысяч человек из 134 стран стали участниками IX Международного форума инновационного развития "Открытые инновации". В этом году он впервые проходил онлайн. Темой Форума стало развитие цифровизации под влиянием пандемии и технологические тренды постковидного будущего.

"Открытые инновации" вновь прошли в формате трех дней - "Humancentric Society", "Survival Economy", "Futuristic Technology". Российские и зарубежные спикеры подключались к программе дистанционно или выходили в эфир из специально оборудованных студий в Технопарке "Сколково".

За три дня Форума состоялось более 100 деловых мероприятий с участием 448 экспертов из 33 стран. Количество просмотров трансляции на сайте "Открытых инноваций" достигло 135 770, а количество уникальных посетителей сайта - 121 159. Трансляция также велась в социальных сетях и на сайтах партнеров. Записи всех сессий можно посмотреть на официальном сайте Форума.

Президент РФ Владимир Путин направил приветственное письмо участникам "Открытых инноваций". Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн и Заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев записали специальные видеообращения для пленарного заседания Форума "New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?"

В сессиях деловой программы Форума приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, лауреат Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Майкл Кремер, вице-президент Google Меир Бранд, генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев и другие эксперты.

В рамках Форума "Открытые инновации" был подписан ряд соглашений. О подписании Меморандума о сотрудничестве объявили Фонд "Сколково" и Союз цифровой экономики Берлина-Бранденбурга.

Традиционная выставка Startup Expo также прошла онлайн и продолжит работу после завершения Форума. Любой желающий может посетить виртуальные стенды 400 технологических компаний в специальном разделе сайта.

Соорганизаторами Форума выступили Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия инновациям и VEB Ventures. Страна-партнер Форума в 2020 году - Республика Корея.

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