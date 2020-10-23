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23.10.2020 14:19
Рубрика: Происшествия

ФСБ изъяла 30 кг мефедрона в подпольной нарколаборатории в Наро-Фоминске

Текст: Иван Егоров

ФСБ провела в подмосковном Наро-Фоминске операцию против организованной преступной группы наркодельцов, которые занимались производством синтетических наркотиков в особо крупном размере и их бесконтактном сбыте через интернет. На кадрах оперативного видео показано, как оперативники штурмуют забор, а потом и сам коттедж наркодельцов.

Судя по кадрам, внутри дом представлял из себя промышленную нарколабораторию. Задержанный в наручниках показывает тайник, в котором были спрятаны готовые и расфасованные наркотики.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, первоначально сотрудники ФСБ получили информацию о том, что на территории Московской области организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. После чего оперативники установили активного участника ОПГ и местонахождение лаборатории.

По данным ЦОС ФСБ, в месте расположения нарколаборатории и в тайниках изъят синтетический наркотик мефедрон общей массой не менее 31,4 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участника преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена.

Фото: ФСБ РФ
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Как отметили в спецслужбе, следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (производство наркотических средств в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время ФСБ России проводит мероприятия по выявлению других эпизодов и лиц, имеющих отношение к наркопроизводству, а также проверяет возможную причастность задержанного к работе других подпольных нарколабораторий.

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