Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы

С 2021 года в Программе государственных гарантий установка инсулиновой помпы у детей с сахарным диабетом будет отнесена к высокотехнологичной медпомощи (ВМП), включенной в базовую программу ОМС, - это означает, что лечение детей щадящими методами взамен ежедневных уколов станет доступнее. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на сегодняшнем заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Одновременно в программу Госгарантий впервые включено использование инновационных инсулиновых помп, которые прекращают подачу инсулина при снижении глюкозы крови, что существенно улучшит помощь детям раннего возраста при диабете", - отметила вице-премьер.

Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, дети с диабетом смогут отдыхать в оздоровительных лагерях. Над организацией такого отдыха работает Минпросвещения. А Роспотребнадзор, в свою очередь, разработал и утвердил методические рекомендации по организации питания детей с диабетом в образовательных и оздоровительных организациях. Выполнение всех необходимых условий для отдыха таких детей требует особой подготовки не только поваров, но также вожатых, педагогов, спортивных инструкторов, работающих в детских лагерях. В нынешнем году в регионах специальную подготовку по сопровождению детей с диабетом прошли уже более 1200 работников, отметила Голикова.