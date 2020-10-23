Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще

Больные сахарным диабетом заражаются новым коронавирусом в 10,3 раза чаще других, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что риск летального исхода у больных диабетом также выше.

"В целом, у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще", - сказала Голикова на заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по ТАСС).

По словам Голиковой, как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев коронавируса.

Она отметила, что пациенты с диабетом и артериальной гипертензией имеют в два раза больше, чем все остальные риск тяжелого течения заболевания. В частности, у них часто развиваются острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность, возникает потребность в искусственной вентиляции легких.

Голикова напомнила, что сейчас в России официально зафиксировано почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.