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23.10.2020 09:00
Рубрика: Общество

Инфекционист рассказал, почему при COVID-19 детсады не закрыты на карантин

Текст: Николай Грищенко

Международные исследования показывают, что дети не являются основным источником распространения коронавируса. Чаще всего малыши сами заражаются от родителей, а в детсадах и школах, дети младшего возраста, как правило, не распространяют инфекцию.

По данным Роспотребнадзора за первое полугодие нынешнего года в России зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей. Это 8,4 процента от общего числа заболевших. У половины несовершеннолетних пациентов коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

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В Южной Корее и Японии, где эпидситуация управляемая, не вводилось и не вводится до сих пор ограничений для посещения учебных заведений для детей младшего возраста.

- Появление очагов инфекции в школах и детсадах не обязывает полностью прерывать общение детей младшего возраста вне этих очагов. А вот с подростками и студентами ситуация другая. Они ведут гораздо более активную жизнь, собираются в компании, гуляют и ездят по разным местам. И тем самым создают отличные условия для распространения вируса и заражения большого количества людей, - заявил kp.ru кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Кроме того, он считает, что носить маски детям в возрасте до 5-7 лет не рекомендуется, так как ребенок не является активным выделителем вируса и источником заражения для окружающих.

Однако обострились сезонные простудные заболевания и потому нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных мест, не брать их с собой в магазины и пореже ездить с ними в транспорте. А также обязательно сделать прививку от гриппа, особенно детям до пяти лет.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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