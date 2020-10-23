Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео

Президент Украины Владимир Зеленский оказался героем очередного "вирусного" видео. Он попал в кадр, сильно испугавшись громкого шума. Политик резко дернулся в сторону от источника звука и зажал уши руками.

Инцидент произошел во время хоккейного матча, который проходил на только что открытой арене Mariupol Ice Center в Мариуполе. После торжественной церемонии глава государства поднялся в служебное помещение и проводил там встречу. Однако в этот момент внезапно раздался громкий шум.

Зеленский явно испугался, но быстро пришел в себя и несколько раз повторил фразу: "Все нормально". Разряжая обстановку Зеленский пошутил, что не произошло ничего страшного, поскольку все присутствующие на встрече спортсмены и обладают крепким здоровьем.

Причиной инцидента стали некие технические помехи. В итоге общение продолжилось без аудиоаппаратуры.