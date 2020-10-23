Новости

Российский фильм номинирован на премию Европейской киноакадемии 16:12
Онлайн-кинотеатр Ivi покажет новый сезон сериала "Чума" 16:05
Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре" 16:05
РЖД начали продажу билетов к 4 ноября по 250 рублей 15:48
"Йокерит" второй раз в сезоне ушел на карантин из-за COVID-19 15:47
Скарлетт Йоханссон сыграет в ремейке "Невесты Франкенштейна" 15:37
На ЦКАД-4 открыли движение по первым трем путепроводам 15:35
Вышел трейлер вестерна с Томом Хэнксом "Новости со всех концов света" 15:19
Министр просвещения сделал прививку от COVID-19 15:14
Песков пояснил роль Путина в отправке Навального в ФРГ 15:08
В Петербурге двое мужчин попытались убить подростка 15:07
Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро 14:57
Каршеринг начал тестировать московских водителей на опьянение 14:53
Красноярский бизнесмен Быков арестован на два месяца 14:45
Заседание Госсовета по школьному образованию пройдет в декабре 14:34
В Подмосковье мать бросила на автозаправке двоих детей 14:27
В Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 14:27
Пушкинский музей готовит "запасные" выставки 14:22
ФСБ изъяла 30 кг мефедрона в подпольной нарколаборатории в Наро-Фоминске 14:19
В Ялте у семьи баптистского священника украли более 61 миллиона рублей 14:14
Лавров заявил о стабилизации политической ситуации в Киргизии 14:13
В Волгограде от коронавируса вылечили 96-летнего защитника Сталинграда 14:05
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще 14:04
Вышел трейлер криминальной ретро-драмы с Марго Робби "Страна грез" 14:01
Песков заявил о подконтрольности ситуации с коронавирусом 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 15:47
Рубрика: Спорт

"Йокерит" второй раз в сезоне ушел на карантин из-за COVID-19

Текст: Максим Домчев

Финский "Йокерит", выступающий в Континентальной хоккейной лиге, во второй раз за сезон ушел на карантин. По итогам очередного тестирования в клубе выявлено четыре случая коронавируса.

Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости
"Йокериту" засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ

"Вся группа игроков, участвовавшая в гостевой серии, была помещена на карантин. Домашние матчи, которые должны были состояться в понедельник и среду, будут перенесены на более поздний срок", - сказано заявлении команды.

Как сообщает КХЛ, принято решение об отмене матчей "Йокерит" - "Автомобилист" и "Йокерит" - "Витязь", которые должны были пройти 26 и 28 октября соответственно. О дальнейших решениях по данным матчам Лига сообщит дополнительно.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Йокерит" Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям
Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно