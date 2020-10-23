"Йокерит" второй раз в сезоне ушел на карантин из-за COVID-19

Финский "Йокерит", выступающий в Континентальной хоккейной лиге, во второй раз за сезон ушел на карантин. По итогам очередного тестирования в клубе выявлено четыре случая коронавируса.

"Вся группа игроков, участвовавшая в гостевой серии, была помещена на карантин. Домашние матчи, которые должны были состояться в понедельник и среду, будут перенесены на более поздний срок", - сказано заявлении команды.

Как сообщает КХЛ, принято решение об отмене матчей "Йокерит" - "Автомобилист" и "Йокерит" - "Витязь", которые должны были пройти 26 и 28 октября соответственно. О дальнейших решениях по данным матчам Лига сообщит дополнительно.