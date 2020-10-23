Как цифровой рубль отразится на курсах валют

В Банке России допустили введение цифрового рубля как новой формы денег. Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал кому будет выгоден цифровой рубль, а также о ценил его влияние на курсы валют:

- Анонсированный Банком России цифровой рубль пока находится на уровне идеи, - уточняет эксперт. - После публикации доклада стартовал этап общественных консультаций, после которого последует разработка концепции и платформы цифрового рубля перед дальнейшими испытаниями.

Лишь на этой стадии станет понятно, какой модели отдаст предпочтение регулятор - какова будет роль коммерческих банков в операциях с цифровой национальной валютой (CBDC) и каким образом она будет технически реализована. Только после получения ответов на эти вопросы можно будет понять ее сильные и слабые стороны, влияние на денежно-кредитную политику, банковский сектор и конечных потребителей, компании и население.

Банк России говорит о том, что цифровой рубль сможет сделать платежи "быстрее, проще и безопаснее". С точки зрения простого обывателя, который может воспользоваться системой быстрых платежей, эта разница может оказаться незаметной. Особенно если будет реализована возможность оплаты без доступа к мобильной связи или интернету.

В то же время для граждан старшего поколения, разговаривающих со смартфоном на "Вы", возможность оплаты при помощи, к примеру QR-кода, технологии распознавания лиц и бесконтактных транзакций (как это сейчас тестируется в Китае) вызовет серьезные затруднения.

Другое дело молодежь и поколение 30+, которые будут рады избавиться от кошельков и платежных карт и использовать возможности моментальной оплаты. Неоспоримым плюсом станет удешевление денежных переводов, но о степени этого говорить пока рано.

Теперь о главном отличии цифрового рубля от биткоина и прочих криптовалют. Оно заключается в том, что вторые не могут выступать платежным средством. На территории РФ в таком статусе есть только рубль. Только он способен выполнять все функции денег. Только у него есть гарант, обеспечивающий легитимность и надежность их создания и использования. С технологической точки зрения, цифровой рубль близок к криптовалютам, однако, крайне маловероятно, что Банк России допустит высокую степень его децентрализации, присущую первой криптовалюте. Это не отвечает государственным интересам.

Повлияет ли цифровой рубль на курсы валют

Влияние на динамику курса рубля против ведущих валют окажется нулевым, прогнозирует Михаил Коган. Ведь с его появлением не изменится объем эмиссии национальной валюты. Просто появится еще одна ее форма наряду с текущей наличной и безналичной.

О рисках для банковского сектора, экономики и граждан на текущем этапе говорить преждевременно. Центробанки многих стран в большинстве своем как раз находятся на этапе создания концепции электронной национальной валюты (по данным Банка международных расчетов, из 66 исследованных банков примерно в 53 идет разработка CBDC).

Она должна совместить преимущества электронных денег (снижение стоимости и увеличение скорости осуществления), усиление конкуренции в банковском секторе) и создание предпосылок для перехода к полноценной цифровой экономике. В том числе, сузить возможности для коррупции, шоков для банковского сектора, монетарной политики и для технических сбоев.