Постановление правительства Камчатского края от 23 октября 2020 года № 429-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за III квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", Законом Камчатского края от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за III квартал 2020 года на душу населения - 21 797 рублей, для трудоспособного населения - 22 851 рубль, пенсионеров - 17 268 рублей, детей - 23 215 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А.Чекин







