Распоряжение главы Республики Карелия от 22 октября 2020 года № 656-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 10 дополнить словами ", а также мероприятий, участники которых имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия";

2) в пункте 11.10:

абзац одиннадцатый подпункта 1 дополнить словами ", в период осенних каникул обеспечить вход и нахождение в торговом центре (комплексе) посетителей (потребителей) в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей;";

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Запретить организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, осуществлять иную деятельность (развлекательную, танцевальную) в местах предоставления продуктов питания и напитков посетителям, за исключением музыкального (инструментального, вокального) сопровождения непосредственно музыкантами, певцами.";

3) пункт 11.24 дополнить абзацами следующего содержания:

"Демонстрация кинофильмов, проведение театрально-концертных мероприятий должны осуществляться при условиях использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих посетителей (разделения потоков посетителей). При проведении театрально-концертных мероприятий с численностью 50 человек и более вход/выход посетителей должен осуществляться поэтапно, во избежание скопления очереди, с соблюдением принципа социального дистанцирования 1,5 метра.

При проведении театрально-концертных мероприятий не допускается реализация продуктов питания.";

4) пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

"14.2. Органам исполнительной власти Республики Карелия обеспечить со дня принятия настоящего распоряжения до 31 декабря 2020 года предоставление выплат, предусмотренных законодательством Республики Карелия, требующих в связи с истечением определенного срока или наступлением (отсутствием наступления) определенных обстоятельств подтверждения наличия (сохранения) у получателей таких выплат права на их получение, независимо от сроков представления документов, подтверждающих право на такие выплаты.";

5) пункт 14.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить контроль за выполнением требований, установленных пунктами 7.2, 7.3, 7.31 настоящего распоряжения, незамедлительно информировать территориальные подразделения органов внутренних дел и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о прибывших на соответствующую территорию лицах и выявленных нарушениях режима самоизоляции.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







