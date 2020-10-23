Китай выступает за справедливое распределение вакцин

Как известно, Китай имеет высокий уровень и большой опыт изысканий и разработки различных вакцин, обладает широкими возможностями производства и поставок вакцин как внутри страны, так и за рубеж. Уже 4 китайские вакцины от коронавируса нового типа находятся на третьей фазе клинических испытаний, что говорит о начале скорого глобального распространения и применения вакцин.

Присоединение Китая к COVAX нацелено исключительно на содействие справедливому распределению вакцин в глобальном масштабе. Это фактическая гарантия того, что вакцины смогут получить развивающиеся страны, а также сигнал другим державам, активный призыв присоединиться к данной программе.

В критический момент глобального реагирования на эпидемию Китай своими действиями показывает, что выполняет взятые на себя обязательства по продвижению исследований и распространению вакцин, что вакцины станут доступными в глобальном масштабе - как по объёмам распространения, так и по цене.

Международный механизм COVAX включает в себя общее планирование глобальных ресурсов, ускорение разработки и производства вакцин, справедливое их распределение и т. д. Предполагается, что уже к концу 2021 года в рамках механизма будет предоставлено по крайней мере 2 миллиарда доз безопасной и эффективной вакцины против COVID-19. В первую очередь речь идёт о лицах, относящихся к группам риска, наиболее восприимчивых людях и медицинском персонале разных стран.

Программа COVAX гарантирует, что все участвующие страны, независимо от уровня их развития, финансового и политического положения на мировой арене, получат равный доступ к указанным вакцинам.

Уже 13 китайских вакцин от коронавируса проходят клинические испытания, 4 из них, как уже говорилось выше, находятся на 3-й фазе испытаний. Работа по разработке вакцин в Китае при этом продолжается. В КНР было вакцинировано уже в общей сложности около 60 тысяч человек, при этом никаких сообщений о каких-либо серьёзных побочных эффектах и негативных реакциях.

Международное сообщество даёт положительные оценки в отношении высокого уровня и безопасности китайских вакцин. Издание The Washington Post недавно опубликовало статью, в которой отмечается тот факт, что в настоящее время китайские вакцины уже вступили в 3-ю фазу клинических испытаний. Таким образом, на долю КНР приходится почти половина из 9 вакцин во всем мире.

Всемирно известный медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал рандомизированный отчет о клинических испытаниях китайской инактивированной вакцины против коронавируса, указав, что данная вакцина безопасна и даёт положительную реакцию - у участников экспериментов успешно вырабатываются антитела.

Однако, в условиях пандемии COVID-19 одна хорошо известная всем страна, называющая себя "единственной глобальной супердержавой", не только вышла из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но и отказалась от участия в глобальной программе разработки вакцин от COVID-19 под предлогом прекращения всех операций под эгидой ВОЗ.

Более того, в разгар пандемии ее власти проявили себя нецивилизованно и эгоцентрично, перекупая и перехватывая медицинские средства и попытавшись выкупить разработки вакцины от COVID-19 у одной из немецких компаний, чтобы в итоге "в приоритетном порядке" пользоваться результатами исследований, о чем было открыто заявлено.

Напротив, являясь ответственной державой, понимающей всю сложность и серьёзность обстановки и отвечающей за данные обещания, Китай неоднократно подтверждал свою готовность сделать вакцину от коронавируса нового типа общедоступной, при этом учитывая все комплексные проблемы развивающихся стран мира.

Нынешнее вступление Китаем в глобальную программу разработки и распространения вакцины от COVID-19 говорит о том, что страна, руководствуясь принципами мультилатерализма и не стремясь к гегемонии, выполняет все взятые на себя обязательства, продвигает строительство единого сообщества общественного здравоохранения и гигиены человечества.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала статью, в которой приветствовала решения и действия китайской стороны. Она отметила, что именно мультилатерализм играет ключевую роль для реализации глобальной цели - получения вакцины и глобального её распространения.

Генеральный директор Альянса по вакцинации GAVI и глобальный защитник вакцинации Сет Беркли в своей статье заявил, что участие Китая в механизме COVAX - это безусловный прогресс и позитивный знак, который говорит о том, что в этих делах в глобальном пространстве будет установлен порядок, все процессы будут прозрачными и справедливыми.

В настоящее время количество больных, пострадавших от COVID-19, в мире уже превысило 40 миллионов человек. Обеспечение справедливости предоставления вакцины сыграет определяющую роль в борьбе с коронавирусом в глобальном масштабе. Китайское решение и практические действия КНР не только укрепили авторитет Китая и механизма COVAX, но и сподвигли многие страны мира отказаться от выжидательной позиции и приступить к совместной деятельности в данном направлении.