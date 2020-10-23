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23.10.2020 17:51
Рубрика: Власть

Комитеты СФ поддержали законопроекты о верховенстве Конституции

Текст: Галина Мисливская
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что комитеты верхней палаты поддержали законопроекты, призванные закрепить верховенство Конституции РФ.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

"Рассмотренный комитетами Совета Федерации пакет законопроектов направлен на реализацию поправок к статьям 79 и 125 Конституции Российской Федерации, согласно которым решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации", - напомнил сенатор.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
ГД рассмотрела президентский пакет законопроектов по реализации Конституции

Пакет поправок затрагивает Гражданский, Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный, Уголовно-процессуальный, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, а также в 115 законов в части недопущения применения международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции РФ.

По словам Клишаса, соответствующие заключения комитетов верхней палаты направлены в Госдуму.

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на закрепление новых положений Конституции в части гарантий ее приоритета на территории страны. 23 октября истекает срок подачи отзывов и замечаний в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству. Законопроекты включены в предварительный план работы палаты на октябрь. Дату их рассмотрения в первом чтении определит Совет Госдумы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Поправки в Конституцию РФ

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