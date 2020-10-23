Лавров заявил о стабилизации политической ситуации в Киргизии

Политический кризис в Киргизии, в целом, пройден, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению российского министра, ситуация в стране постепенно входит в спокойное русло.

"Российская сторона внимательно следила за развитием событий, которые развернулись на территории дружественной нам Киргизии после объявления результатов парламентских выборов. Сегодня мы подчеркнули, что, по нашим оценкам, внутриполитическая ситуация возвращается в правовое поле и критическая обстановка в целом преодолена", - сказал Лавров по итогам переговоров с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, после чего в Бишкеке вспыхнули массовые протесты. Сторонники оппозиционных партий добились отмены результатов голосования. Теперь повторные выборы пройдут весной 2021 года.