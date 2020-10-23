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Рубрика: В мире

Лавров заявил о стабилизации политической ситуации в Киргизии

Текст: Владимир Шилов

Политический кризис в Киргизии, в целом, пройден, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению российского министра, ситуация в стране постепенно входит в спокойное русло.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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"Российская сторона внимательно следила за развитием событий, которые развернулись на территории дружественной нам Киргизии после объявления результатов парламентских выборов. Сегодня мы подчеркнули, что, по нашим оценкам, внутриполитическая ситуация возвращается в правовое поле и критическая обстановка в целом преодолена", - сказал Лавров по итогам переговоров с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, после чего в Бишкеке вспыхнули массовые протесты. Сторонники оппозиционных партий добились отмены результатов голосования. Теперь повторные выборы пройдут весной 2021 года.

В мире экс-СССР Киргизия Правительство МИД Ситуация в Киргизии после парламентских выборов

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