В 2000-летнем городе майя нашли работающую до сих пор технологию

В Гватемале при обследовании древнего города майя Тикаль межведомственная научная группа впервые обнаружила сложную систему фильтрации воды, для обустройства которой его жители использовали импортированные издалека материалы.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Цинциннати (США). Некогда шумный город Тикаль посетила междисциплинарная группа, в состав которой входили археологи, антропологи, географы и биологи.

Они тщательно обследовали водный резервуар под названием Корриенталь. Это был главный источник питьевой воды для древних майя, живших на территории современной северной Гватемалы. В результате впервые удалось найти доказательства того, что древние майя использовали для очистки воды сложные системы фильтрации.

По словам ведущего автора исследования Кеннета Барнетта Танкерсли, эти фильтры удаляли из воды вредные примеси, микробов, насыщенные азотом соединения, а также тяжелые металлы, такие как ртуть и другие токсины.

"Интересно то, что эта система по-прежнему эффективна сегодня, хотя майя соорудили ее более 2000 лет назад, - говорит Танкерсли. - Майя создали эту систему фильтрации воды почти за 2000 лет до того, как аналогичные системы стали использоваться в Европе. Это делает ее одной из старейших систем очистки воды такого рода в мире".

Научная группа определила, что для фильтрации древние жители Тикаля использовали кристаллический кварц и цеолит. Кварц, содержащийся в крупном песке, вкупе с цеолитом, кристаллическим соединением кремния и алюминия, образуют естественное молекулярное сито. Кстати, оба этих минерала используются в современных системах очистки воды.

Не менее любопытно и то, что кварца и цеолита в районе Тикаля нет. Но ученым удалось проследить путь древних фильтров. Оказывается, майя импортировали цеолит и кварц из горного района Бахо-де-Асукар, расположенного примерно в 24 км к северо-востоку от Тикаля. Выяснить это помог сравнительный анализ минералов из систем фильтрации и из карьеров.

В своей работе исследователи подчеркивают, что в Тикале цеолит был обнаружен только в резервуаре Корриенталь. Они также пишут, что поиск способов сбора и хранения чистой воды имел крайне важное значение. Тикаль и другие города майя были построены на пористом известняке, что затрудняло доступ к питьевой воде в течение большей части года во время сезонных засух.

По мнению соавтора исследования профессора Николаса Даннинга, идею фильтрации майя подсказала сама природа. Ученые нашли выветренный вулканический туф, состоящий из зерен кварца и цеолита. Он хорошо пропускает воду. На протяжении столетий местные жители гордились своей чистой и сладкой водой.

"Вероятно, благодаря очень умному эмпирическому наблюдению древние майя увидели, что этот конкретный материал непосредственно связан с чистотой воды, и предприняли определенные усилия, чтобы доставить его в город, - считает Даннинг. - У них были отстойники, через которые вода протекала перед тем, как попасть в резервуар. Благодаря этому, вероятно, вода выглядела чище и была вкуснее".

К слову, ранее в 2020 году ученые Калифорнийского университета опубликовали работу, доказывающую, что некоторые резервуары Тикаля были загрязнены токсичным объемом ртути. Но это не вина системы фильтрации.

Ученые считают, что ртуть веками просачивалась в резервуары вместе с грунтовыми водами. Дело в том, что майя широко использовали киноварь для украшения стен своих зданий, а этот пигмент богат ртутью.