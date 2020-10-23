Матвиенко: Реформы в ООН должны быть продуманными и взвешенными

"Мир становится все более сложным, многомерным, многополярным. ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет. Но вот что касается характера, содержания реформ, то здесь консенсус отсутствует. И не похоже, что он в скором времени возникнет", - отмечает глава Совфеда.

Позиция России в этом вопросе однозначная и последовательная: "мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными".

Для Москвы, по словам Матвиенко, "в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности". В частности, если речь идет о таких фундаментальных принципах международных отношений как уважение суверенитета государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самостоятельно определять свою судьбу, урегулирование всех разногласий исключительно политическим путем. "Отказ от них чреват риском повторения трагедии", - уверена Валентина Матвиенко.

То же касается и права вето постоянных членов Совбеза ООН. За 75 лет вето применялось в общей сложности около 250 раз, то есть в среднем до четырех раз в год, хотя международная жизнь в эти годы была весьма драматичной, напомнила спикер. "Тем не менее ни один из конфликтов не перерос ни в новую мировую войну, ни в вооруженное противостояние с тяжелейшими последствиями для международного сообщества. Это красноречивое свидетельство того, что право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН работает, способствует урегулированию возникающих кризисных ситуаций, поддержанию мира и безопасности на планете", - считает она.

Валентина Матвиенко также высказала критику в адрес отдельных государств и политиков, которые не считаются с нормами ООН, "нарушают международное право, вводят санкции в обход Устава ООН, создают структуры, призванные перехватить, "приватизировать" ее полномочия и функции". По ее мнению, в основе такой практики лежит стремление правящих кругов ряда государств к мировой гегемонии, получению односторонних выгод. "Ничего хорошего она не приносит. Красноречивое тому свидетельство - рост потенциала конфликтности, усиление турбулентности как в мировой политике, так и в мировой экономике, усиливающееся ощущение нестабильности настоящего и непредсказуемости будущего", - заявила глава Совфеда.

Она также считает, что повышению эффективности работы ООН способствовало бы усиление ее взаимодействия с национальными парламентами и межпарламентскими организациями. "Мы, парламентарии России, открыты к такому сотрудничеству", - заключила председатель СФ.