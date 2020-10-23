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23.10.2020 15:52
Рубрика: Власть

Медведев призвал страны не использовать пандемию для сведения счетов

Текст: Айсель Герейханова
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал зарубежные страны не создавать новые угрозы безопасности. Так, он отметил, что отдельные государства воспринимают пандемию как шанс нанести максимальный ущерб конкурентам.

"В этой весьма непростой ситуации нужно придерживаться всех действующих соглашений, чтобы избежать сведения счетов между отдельными странами. Что, в конечном счете, может привести к хаосу и в отдельных государствах, и в отдельных макрорегионах", - сказал он, выступая пленарном заседании Международного межпартийного форума "ШОС+", который проходит на площадке "Единой России".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Медведев также назвал циничными санкции, которые в период пандемии не позволили ряду стран, в том числе Венесуэле, Ирану, Кубе, получить помощь.

"Такая практика может быть только осуждена, и подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными" , - отметил он.

Председатель ЕР также призвал участников встречи "объединить все усилия, которые необходимы для вакцинации людей в тот момент, когда, естественно, будут готовы необходимые вакцины и делать это тоже в стороне от всякой политики".

Отдельно он подчеркнул, что при решении помогать странам вакциной от коронавируса нужно оставить политику в стороне, иначе это будет "запредельное и аморальное поведение".

Медведев также предложил странам-участницам форума "ШОС+" активнее обмениваться опытом помощи людям во время пандемии. В качестве примера он привел работу ЕР, которая помогала обеспечивать школьников и учителей компьютерами и планшетами для дистанционного обучения, а волонтеры партии передавали нуждающимся продукты и лекарства.

Власть Работа власти Президент Совет Безопасности Партии "Единая Россия" Пандемия коронавируса COVID-19

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