Медведев призвал страны не использовать пандемию для сведения счетов

"В этой весьма непростой ситуации нужно придерживаться всех действующих соглашений, чтобы избежать сведения счетов между отдельными странами. Что, в конечном счете, может привести к хаосу и в отдельных государствах, и в отдельных макрорегионах", - сказал он, выступая пленарном заседании Международного межпартийного форума "ШОС+", который проходит на площадке "Единой России".

Медведев также назвал циничными санкции, которые в период пандемии не позволили ряду стран, в том числе Венесуэле, Ирану, Кубе, получить помощь.

"Такая практика может быть только осуждена, и подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными" , - отметил он.

Председатель ЕР также призвал участников встречи "объединить все усилия, которые необходимы для вакцинации людей в тот момент, когда, естественно, будут готовы необходимые вакцины и делать это тоже в стороне от всякой политики".

Отдельно он подчеркнул, что при решении помогать странам вакциной от коронавируса нужно оставить политику в стороне, иначе это будет "запредельное и аморальное поведение".

Медведев также предложил странам-участницам форума "ШОС+" активнее обмениваться опытом помощи людям во время пандемии. В качестве примера он привел работу ЕР, которая помогала обеспечивать школьников и учителей компьютерами и планшетами для дистанционного обучения, а волонтеры партии передавали нуждающимся продукты и лекарства.