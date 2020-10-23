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Microsoft хочет отсудить права на Minecraft у... производителя молока

Текст:   Богдан Бобров
23.10.2020,  
13:23
Фото: Microsoft Store Фото: Microsoft Store
Фото: Microsoft Store

Удивительная история складывается вокруг бренда Minecraft в России. Как сообщает РБК, компания Microsoft подала в Суд по интеллектуальным правам иск к некоему ООО "Сити", на которое еще в 2014 году был зарегистрирован товарный знак Minecraft.

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Журналисты издания выяснили, что за юрлицом "Сити", специально созданным для регистрации торговых знаков, стоит "Коломенское молоко".

"Компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft. Однако производство не получило ответа от Microsoft и вскоре подало заявление на регистрацию товарного знака", - так представитель фирмы прокомментировал ситуацию.

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Но, как известно, никакого условного "кефира Minecraft" так и не случилось, и теперь Microsoft хочет получить права на свою интеллектуальную собственность - все-таки на приобретение студии-разработчика Mojang IT-корпорация в свое время потратила 2,5 млрд долларов.

На данный момент представитель "Коломенского молока" сообщил, что производитель "готов отказаться от торгового знака, если этого потребует суд", а Microsoft от комментариев пока воздерживается.

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