Министр просвещения сделал прививку от COVID-19

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов привился отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Сергей Кравцов подчеркивал, что учителей не будут заставлять вакцинироваться от коронавируса. Их также не будут отстранять от работы за отказ делать прививку от COVID-19.

- Прививка - дело добровольное, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, учителям будет предложена эта возможность. Но это будет добровольный процесс.