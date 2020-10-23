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23.10.2020 21:19
Рубрика: Общество

Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 12 969 военнослужащих.

Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
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По сведениям на вечер 23 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 86 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 48 393 человека.

В то же время 2 430 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 640 пациентов лежат в военных госпиталях. Семнадцать человек изолированы по месту службы. Столько же лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 756 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 3 человека, в состоянии средней тяжести - 14 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 8 742 пациентам, 1 960 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Военное ведомство России продолжает возводить два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест в городах Кызыл (Республика Тыва) и Североморск (Мурманская область). Кроме того, по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Минобороны строит инфекционное детское отделение на 60 койко-мест в Пскове, а также два медцентра на 100 койко-мест каждый в Астрахани и Нариманове.

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