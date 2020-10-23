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23.10.2020 18:13
Рубрика: Власть

Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу в Минобороны России пригласили атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве. Это было сделано для того, чтобы довести военному представителю ФРГ позицию нашего оборонного ведомства в связи с участием его страны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard. Там Североатлантический альянс отрабатывал элементы применения американского тактического ядерного оружия.

Фото: Senior Airman Clayton Wear/U.S. Air Force via AP
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Германскому атташе указали, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения неядерных государств - членов НАТО, которым является Федеративная Республика Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, что 15 октября агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что ВВС ФРГ вместе с партнерами по Североатлантическому блоку участвуют в маневрах под названием Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень"). Отмечалось, что на этих учениях, проходящих на авиабазе в Нёрфенихе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, помимо решения других задач, отрабатывается боевое применение самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Одновременно с этими маневрами в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) НАТО организовало учения Resilient Guard ("Стойкий страж"). Там ВВС ФРГ разыгрывали отражение вражеского нападения. В принципе такую легенду военные достаточно часто используются для своих тренировок. Однако следует учесть, что на базе близ Бюхеля, по неофициальным данным, хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61. Их наличие на этой базе "вписывается" в стратегическую концепцию НАТО по устрашению потенциальных противников. Несложно предположить, что на учениях Resilient Guard военные летчики блока могли, в том числе, отрабатывать вопросы применения ядерных боеприпасов в оборонительной операции.

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