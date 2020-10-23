Миронов сообщил об инфицировании коронавирусом

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно в связи с положительным тестом на коронавирус.

- Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, - заявил парламентарий, которого цитирует его пресс-служба. - В связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции.

По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и собирается продолжить работать дистанционно. "Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", - заверил он.

Отметим, что недавно об уходе на самоизоляцию из-за заразившихся членов семьи также сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Общее число депутатов с коронавирусом неизвестно - по данным на конец сентября, 18 народных избранников находились в больнице с диагнозом COVID-19, 60 депутатов переболели или имели антитела.

По решению Госдумы, часть структур нижней палаты ушла на дистанционную работу, число "пленарок" сократилось. Однако, как ранее заверил на встрече руководства фракций с президентом спикер ГД Вячеслав Володин, пандемия коронавируса не подорвала работоспособность парламента.