Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета с председателем "ЕР"

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы с председателем "Единой России", заместителем главы Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Подготовка главного финансового документа шла при активном участии ведущей партии страны.

Мишустин и Медведев, подчеркнули в пресс-службе правительства, сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на это направлена совместная работа представителей партии и членов правительства.

Премьер выделил большой вклад "Единой России" в решение вопросов текущей повестки. "Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей", - подчеркнул он.