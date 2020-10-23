Мишустин освободил Волина от должности замминистра Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Алексея Волина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Пост в Минцифры Волин занимал с июля 2012 года, курировал развитие медиаотрасли и интернета. Под его руководством в стране проходил переход от аналогового к цифровому телевещанию.

Дело Волина продолжит Бэлла Черкесова, назначенная премьером новой заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В Минцифры Черкесова пришла из администрации президента.