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23.10.2020 17:27
Рубрика: Общество

Мурашко: Россия лидирует по охвату тестами на COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Россия входит в число мировых лидеров по охвату тестами на коронавирус, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая по видеосвязи на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне. "У нас в стране самый высокий уровень тестирования на COVID-19", - подчеркнул он. По словам министра, сегодня в обращении находятся более 200 тест-систем для диагностики самого вируса и антител к к нему, из них более 80 - отечественного производства.

Обеспечить в гражданском обороте в короткие сроки необходимое количество медизделий, по словам Мурашко, удалось благодаря созданию особых регуляторных инструментов. "Мы изменили нормативно-правовое регулирование для данных видов продукции, что позволило преодолеть кризис взрывного одномоментного спроса на товары, наблюдающиеся во всем мире, а также ускорило внедрение в практику новой продукции", - сказал он, подчеркнув, что для этого Правительство выпустило новые правила по доступу медизделий на рынок, оптимизировав сроки и процесс. Это позволило быстро перестроить промышленность. В результате сегодня зарегистрировано более 200 новых медизделий, в числе которых - аппараты искусственного вентиляции легких, средства индивидуальной защиты. В короткие сроки удалось разработать и вывести на рынок лекарственные средства для лечения COVID-19, организовать масштабирование их производства. Создана и зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. При этом министр отметил, что к началу октября их стало уже две, при чем, технологии производства у них совершенно разные.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сократив сроки на регистрацию препаратов для профилактики и лечения коронавируса, Правительство ввело обязательные пострегистрационные исследования с цифровым сбором данных и возможностью применения новых лекарств в медорганизациях. Так, в настоящее время наблюдение за пациентами, которым сделали прививку новой вакциной, проходит в формате 360 градусов, следует из слов Мурашко. "Мы используем информационные технологии, в том числе - данные, направленные нам самими пациентами и телемедицинские технологии для наблюдения за ними", - пояснил он.

Министр отметил, что контур, созданный для оценки безопасности и эффективности, - это уникальный мировой опыт, и мы готовы им делиться.

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