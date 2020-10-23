Мурашко: Вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты

Новости

МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов 12:56
В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок 12:44
Миронов сообщил об инфицировании коронавирусом 12:41
В Кемерове арестован экс-чиновник структуры Минэнерго РФ 12:35
Кобылкин: Авария на ТЭЦ-3 под Норильском не вызвана таянием мерзлоты 12:30
Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета с председателем "ЕР" 12:15
Министр Кобылкин считает причиной ЧП на Камчатке природный фактор 12:14
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 12:05
Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели на стриме 11:49
В Калининграде выбрали нового главу города 11:49
Красноярским кафе и ресторанам запретили работать по ночам 11:49
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 11:41
На выходные тепло вернется в Москву 11:34
Еще 2779 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:24
В Госдуме назвали способы сделать маски и перчатки популярными 10:56
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19 10:48
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки 10:45
В Москве запустят 109 новых трамваев 10:39
Мишустин освободил Волина от должности замглавы Минцифры 10:01
В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19 09:35
Нурмагомедов сбросил 8,5 кг перед боем с Гэтжи 09:30
Инфекционист рассказал, почему при COVID-19 детсады не закрыты на карантин 09:00
В Японии число "тяжелых" пациентов с COVID-19 сократилось в шесть раз 08:50
Суд избрал меру пресечения педагогам после гибели ребенка в Лобне 08:18
Бастрыкин велел доложить ему о расследовании дела об обмане семьи Баталова 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
23.10.2020 12:20
Рубрика: Экономика

Мурашко: Вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты

Текст: Елена Манукиян

Пострегистрационные исследования первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V", созданной в России, говорят о том, что она эффективна, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 23 октября на международном межпартийном форуме "ШОС+".

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

"Впервые в мире мы зарегистрировали вакцину "Спутник", дальнейшие исследования которой сегодня продолжаются, и по своей эффективности она показывает хорошие результаты", - сказал он. По словам министра, одновременно продолжается масштабирование ее производства, результаты которого также впечатляют. Мурашко напомнил, что препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, по данным которого после иммунизации вакциной "Спутник V" титры антител, специфических IgG к участку S белка, который отвечает за проникновение вируса в клетки (RBD), в сыворотке крови составляет более чем 1/12800, а вируснейтрализующий титр - более, чем 1/40. Россия уже получила заявки на поставку более 1 млрд доз вакцины от 20 стран мира.

Также министр подчеркнул, что на днях была зарегистрирована вторая российская вакцина "Эпиваккорона", созданная научным центром "Вектор", которая выполнена на несколько иной платформе и по других технологиям, но также уже показала свою эффективность. Ее клинических испытания на добровольцах завершились 30 сентября. Третья российская вакцина от коронавируса разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Сейчас проходят ее клинические испытания в нескольких городах РФ.

Всего в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных организациях, это 3/4 всех вакцин, над которыми работают во всем мире.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19
В Калининграде выбрали нового главу города
Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Как бизнесу пережить коронакризис