Мурашко: Вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты

Пострегистрационные исследования первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V", созданной в России, говорят о том, что она эффективна, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 23 октября на международном межпартийном форуме "ШОС+".

"Впервые в мире мы зарегистрировали вакцину "Спутник", дальнейшие исследования которой сегодня продолжаются, и по своей эффективности она показывает хорошие результаты", - сказал он. По словам министра, одновременно продолжается масштабирование ее производства, результаты которого также впечатляют. Мурашко напомнил, что препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, по данным которого после иммунизации вакциной "Спутник V" титры антител, специфических IgG к участку S белка, который отвечает за проникновение вируса в клетки (RBD), в сыворотке крови составляет более чем 1/12800, а вируснейтрализующий титр - более, чем 1/40. Россия уже получила заявки на поставку более 1 млрд доз вакцины от 20 стран мира.

Также министр подчеркнул, что на днях была зарегистрирована вторая российская вакцина "Эпиваккорона", созданная научным центром "Вектор", которая выполнена на несколько иной платформе и по других технологиям, но также уже показала свою эффективность. Ее клинических испытания на добровольцах завершились 30 сентября. Третья российская вакцина от коронавируса разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Сейчас проходят ее клинические испытания в нескольких городах РФ.

Всего в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных организациях, это 3/4 всех вакцин, над которыми работают во всем мире.