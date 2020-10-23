Мы нашли два лучших Android-смартфона в России. Оба дешевле 20 тысяч рублей

В начале октября был представлен Poco X3 NFC - будущий хит от Xiaomi. Он обладает впечатляющим набором характеристик - даже для 2020 года они выглядят, пожалуй, избыточно.

Poco X3 NFC. Фото: Xiaomi.

У него есть могучий конкурент - realme 6 Pro. Он не уступает ему по возможностям, а самое главное - стоит примерно столько же, а именно - чуть меньше 20 тысяч рублей. Изучим оба аппарата подробнее.

Для начала - что у них общего? Оба работают с двумя SIM-картами, поддерживают NFC для бесконтактных платежей, обладают портом USB-C и разъемом для наушников, могут работать в режиме быстрой зарядки, имеют Android 10 из коробки. Это то, что называется необходимым джентльменским набором.

Теперь о различиях. Poco X3 NFC оснащен дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, realme 6 Pro - 6,6 дюйма, разрешение у обоих одинаковое - FullHD+. Оба поддерживают повышенную частоту обновления картинки - 120 Гц для Poco и 90 Гц для realme.

Набор камер отличается более заметно. У Poco X3 NFC это тройной модуль со стандартным, широкоугольным и макрообъективами, у realme 6 Pro - квадрокамера с тем же набором плюс двукратный оптический зум. Многим это понравится.

Еще один плюс realme - увеличенный объем памяти: 8/128 Гб против 6/64 у Poco. Тоже есть над чем задуматься (хотя оба аппарата поддерживают подключение карт памяти емкостью до 256 Гб).

Но есть у realme 6 Pro и минус - не такой вместительный аккумулятор. Его емкость составляет 4300 мАч - против 5160 мАч у Poco X3 NFC. На практике это означает, что Poco проживет без подзарядки на два-три часа дольше. Очень неплохо.

Вернемся к камерам. Poco X3 NFC может снимать видео с максимальной частотой 960 кадров в секунду, realme 6 Pro - 240 кадров в секунду. Но зато realme поддерживает частоту 60 кадров в секунду для разрешения FullHD (картинка будет более плавной), а Poco - только 30 кадров в секунду.

Остальные различия можно считать незначительными, поэтому на двух чашах весов остаются следующие характеристики.

realme 6 Pro. Фото: сайт производителя

Poco X3 NFC: емкий аккумулятор, скоростное видео, плавная анимация на частоте 120 Гц.

realme 6 Pro: больше оперативной и постоянной памяти, двукратный оптический зум, съемка плавного видео 60 кадров в секунду.

Цены на Poco в России стартуют от 19800 рублей, нижняя граница цен на realme - 19500 рублей. Разница совсем невелика, поэтому выбирать придется только по характеристикам. А они хороши и там, и там.